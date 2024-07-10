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Полиция расширяет использование TruCAM на дорогах

Патрульная полиция увеличивает количество приборов TruCAM и участков, на которых патрульные будут измерять скорость и штрафовать водителей. Добавлено 17 новых участков. Количество приборов увеличено до 160.
Полиция увеличивает количество TruCAM на дорогах - Auto24

Использование приборов TruCAM разрешено только в случае их стационарного закрепления

Евгений Гудущан
logo10 июля, 18:40
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Приборы TruCAM патрульные используют рядом с камерами автоматической фиксации. Ведь большее количество штрафов за превышение установленной скорости достигается в сочетании методов измерения.

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Как уверяет патрульная полиция места контроля скорости определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно-опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

В регионах, где продолжаются боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской - используются на отдельных участках автомобильных дорог.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа, в 333 участков внесены следующие изменения:

  • добавлено 17 новых участков,
  • внесены изменения в 3 участков,
  • удален из перечня 1 участок,
  • приостановлена работа на 54 участках.


Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 295 участках автомобильных дорог.



Важно:

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  • об использовании приборов измерения скорости обязательно сообщают дорожные знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
  • в местах фиксации нарушений обязательно будет стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.
  • использование приборов TruCAM разрешено только в случае их стационарного закрепления. Использование "с рук" не допускается.
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