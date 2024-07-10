Полиция расширяет использование TruCAM на дорогах

Приборы TruCAM патрульные используют рядом с камерами автоматической фиксации. Ведь большее количество штрафов за превышение установленной скорости достигается в сочетании методов измерения.

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Как уверяет патрульная полиция места контроля скорости определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно-опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.



В регионах, где продолжаются боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской - используются на отдельных участках автомобильных дорог.



С учетом военного положения и результатов проведенного анализа, в 333 участков внесены следующие изменения:

добавлено 17 новых участков,

внесены изменения в 3 участков,

удален из перечня 1 участок,

приостановлена работа на 54 участках.



Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 295 участках автомобильных дорог.





Важно:

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