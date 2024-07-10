Полиция расширяет использование TruCAM на дорогах

Использование приборов TruCAM разрешено только в случае их стационарного закрепления
Приборы TruCAM патрульные используют рядом с камерами автоматической фиксации. Ведь большее количество штрафов за превышение установленной скорости достигается в сочетании методов измерения.
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Как уверяет патрульная полиция места контроля скорости определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно-опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.
В регионах, где продолжаются боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской - используются на отдельных участках автомобильных дорог.
С учетом военного положения и результатов проведенного анализа, в 333 участков внесены следующие изменения:
- добавлено 17 новых участков,
- внесены изменения в 3 участков,
- удален из перечня 1 участок,
- приостановлена работа на 54 участках.
Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 295 участках автомобильных дорог.
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- об использовании приборов измерения скорости обязательно сообщают дорожные знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
- в местах фиксации нарушений обязательно будет стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.
- использование приборов TruCAM разрешено только в случае их стационарного закрепления. Использование "с рук" не допускается.