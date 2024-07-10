Поліція розширює використання TruCAM на дорогах

Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша кількість штрафів за перевищення встановленої швидкості досягається в поєднанні методів вимірювання.

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Як запевняє патрульна поліція місця контролю швидкості визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.



У регіонах, де тривають бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.



З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу, до 333 ділянок внесені такі зміни:

додано 17 нових ділянок,

внесено зміни до 3 ділянок,

видалено з переліку 1 ділянку,

призупинено роботу на 54 ділянках.



Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.





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