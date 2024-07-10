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Поліція розширює використання TruCAM на дорогах

Патрульна поліція збільшує кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість та штрафуватимуть водіїв. Додано 17 нових ділянок. Кількість приладів збільшена до 160.
Поліція збільшує кількість TruCAM на дорогах - Auto24

Використання приладів TruCAM дозволено лише у разі їх стаціонарного закріплення

Євген Гудущан
logo10 липня, 18:40
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Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша кількість штрафів за перевищення встановленої швидкості досягається в поєднанні методів вимірювання.

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Як запевняє патрульна поліція місця контролю швидкості визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу, до 333 ділянок внесені такі зміни:

  • додано 17 нових ділянок,
  • внесено зміни до 3 ділянок,
  • видалено з переліку 1 ділянку,
  • призупинено роботу на 54 ділянках.


Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.



Важливо:

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  • про використання приладів вимірювання швидкості обов’язково повідомляють дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
  • у місцях фіксації порушень обов’язково стоятиме службовий автомобіль поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками.
  • використання приладів TruCAM дозволено лише у разі їх стаціонарного закріплення. Використання «з рук» не допускається.
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