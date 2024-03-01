Поліція збільшує кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні штрафуватимуть водіїв. З 29 лютого патрульні з приладом TruCAM будуть чергувати на 31 новій ділянці.

Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у кількості штрафів за перевищення встановленої швидкості руху досягається в поєднанні методів вимірювання.

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У поліції запевняють що місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

З урахуванням бойових дій та результатів проведеного поліцією аналізу аварійності, до 314 ділянок внесені такі зміни:

додано 31 нову ділянку,

внесено зміни до 11 ділянок,

видалено з переліку 12 ділянок,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

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