Полиция увеличивает количество приборов TruCAM и участков, на которых патрульные будут штрафовать водителей. С 29 февраля патрульные с прибором TruCAM будут дежурить на 31 новом участке.

Приборы TruCAM полицейские патрульной полиции используют наряду с камерами автоматической фиксации. Ведь большая эффективность в количестве штрафов за превышение установленной скорости движения достигается в сочетании методов измерения.

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В полиции уверяют что места определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

В регионах, где продолжаются боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской - используются на отдельных участках автомобильных дорог.

С учетом боевых действий и результатов проведенного полицией анализа аварийности, в 314 участков внесены следующие изменения:

добавлен 31 новый участок,

внесены изменения в 11 участков,

удалены из перечня 12 участков,

приостановлена работа на 54 участках.

Всего на дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 279 участках автомобильных дорог.

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