Коштом громад придбано три Renault Duster для райвідділу поліції

Вчора, 14 серпня, відбувся урочистий церемоніал дарування позашляховиків Renault Duster. Машини для правоохоронного органу централізовано придбали коштом Веснянської, Нечаянської, Степівської, Радсадівської та Ольшанської громад.

Техніка буде обслуговувати співробітників підрозділів превенції та кримінального розшуку. Завдяки новим автомобілям поліціянти зможуть оперативніше реагувати на виклики та швидше прибувати на місця подій, а також розкривати злочини та допомагати місцевому населенню.

Читайте також Німеччина передала київській поліції мотоцикли BMW

"Автомобілі потрібні не лише для відділку поліції, а й для кожної громади, адже у такий спосіб правоохоронці забезпечуватимуть безпеку усіх громадян", – зазначив голова Радсадівської громади Юрій Пеньковий.

Це 5-місний (2+3) автомобіль потужністю 115 к.с. при заявлених виробником обертах 156 Нм. Водій залежно від дорожніх умов може перемкнути привід ходової на 2WD, AUTO або 4WD LOCK.

Читайте також Поліція розширює використання TruCAM на дорогах

Двигун з високим крутним моментом має рекордно низькі витрати пального. В середньому Renault Duster споживає від 4,5 л/100 км, але це лише стартовий показник, все залежить від вантажності, дорожніх умов.

За словами заступника начальника обласного главку поліції Олексія Попкова, автомобілі створять безпеку та комфорт для жителів і будуть ефективними для якісної та професійної роботи правоохоронців на території обслуговування.