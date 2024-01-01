Чи буде в Україні продаватись Dacia Bigster: ексклюзивна інформація

9 жовтня підрозділ французької компанії Renault Group вперше показав абсолютно новий кросовер С-класу Dacia Bigster. Це найбільший автомобіль бренду Dacia, до того ж бюджетний.

В Україні бренд Dacia офіційно не представлений, однак під брендом Renault у нас продається кросовер класом нижче – Duster. Причому дуже успішно – модель постійно лідирує у продажах нових авто в Україні, його часто замовляють юридичні компанії та силові структури. До речі, Duster незабаром отримає нове покоління.

Також цікаво новий Duster отримав високий цінник

Після показу Dacia Bigster редакція “Авто24” звернулась до представництва Renault в Україні з запитом, чи буде новинка продаватись в нашій країні. Пресслужба компанія надала відповідь: “Група Renault прагне мінімізувати кількість однакових моделей під брендами Renault і Dacia, і зробити модельний ряд кожного бренду унікальним. Оскільки в Україні ми продаємо автомобілі під брендом Renault, то саме Dacia Bigster не запускатимемо”.

Натомість під брендом Renault випускаються нові моделі, можливість запуску яких в Україні ми аналізуємо. В перспективі плануємо запустити модель з подібними до Bigster характеристиками під брендом Renault”.

Можливо, йдеться про автомобіль року в Європі Austral, яка в кількох екземплярах вже потрапила в Україну гуманітарним шляхом.