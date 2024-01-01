Будет ли в Украине продаваться Dacia Bigster: эксклюзивная информация

9 октября подразделение французской компании Renault Group впервые показало совершенно новый кроссовер С-класса Dacia Bigster. Это самый большой автомобиль бренда Dacia, к тому же бюджетный.

В Украине бренд Dacia официально не представлен, однако под брендом Renault у нас продается кроссовер классом ниже – Duster. Причем очень успешно – модель постоянно лидирует в продажах новых авто в Украине, его часто заказывают юридические компании и силовые структуры. Кстати, Duster вскоре получит новое поколение.

Также интересно новый Duster получил высокий ценник

После показа Dacia Bigster редакция “Авто24” обратилась в представительство Renault в Украине с запросом, будет ли новинка продаваться в нашей стране. Пресс-служба компании предоставила ответ: “Группа Renault стремится минимизировать количество одинаковых моделей под брендами Renault и Dacia, и сделать модельный ряд каждого бренда уникальным. Поскольку в Украине мы продаем автомобили под брендом Renault, то именно Dacia Bigster не будем запускать”.

Зато под брендом Renault выпускаются новые модели, возможность запуска которых в Украине мы анализируем. В перспективе планируем запустить модель с подобными Bigster характеристиками под брендом Renault”.

Возможно, речь идет об автомобиле года в Европе Austral, которая в нескольких экземплярах уже попала в Украину гуманитарным путем.