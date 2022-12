Автомобиль признан победителем конкурса AUTOBEST 2023 года.

Европейский конкурс AUTOBEST 2023 определил победителей. Главный приз The Best Buy Car of Europe в 2023 году получил Renault Austral. Он набрал 14 937 баллов у экспертов. Это гораздо больше, чем автомобиль, занявший второе место – Opel Astra (13986 балла). Всего на 53 балла меньше получил Peugeot 308, занявший третье место.

«Наш победитель нынешнего года представляет следующий уровень бренда Renault. Это лучший продукт французского производителя с высококачественными материалами, отличным качеством езды, впечатляющим дизайном и, вероятно, лучшее технологиями по подключению на борту автомобилей сегодня. Автомобиль пользуется преимуществами полностью гибридных двигателей E Tech, одного из наших предыдущих победителей в категории TECHNOBEST. Из шести финалистов этого года Austral удалось поразить большинство членов жюри», – заявил Дан Варди, основатель и глава конкурса AUTOBEST.

В ноябре члены жюри AUTOBEST тестировали автомобили-финалисты в Тисдорфе (Австрия) на испытательном полигоне OAMTC в Тисдорфе.

Hyundai Ioniq 6 стал победителем награды ECOBEST 2023. Новая модель Hyundai – это новый электромобиль, предлагающий запас хода более 600 км.

Жюри AUTOBEST решило не присуждать в этом году награду TECHNOBEST, посвященную классическим автомобильным технологиям.

22-я гала-церемония награждения AUTOBEST Awards состоится 11 мая 2023 года в Роттердаме, Нидерланды.

О AUTOBEST

Организация AUTOBEST была создана в 2001 году. Чтобы автомобиль стал победителем AUTOBEST, он должен представлять лучшее предложение большинству европейских клиентов. Цена, дилерская сеть, дистрибуция запчастей и универсальность являются самыми важными критериями в процессе голосования. Дизайн и новые технологии также становятся критическим фактором голосования. AUTOBEST использует прозрачную систему голосования со сложной матрицей из 13 критериев для определения победителя. Украина представлена в AUTOBEST с 2013 года.