Оголошено фіналістів конкурсу «Автомобіль, кросовер та пікап року в Північній Америці». Вперше в одній із категорій представлені виключно електромобілі.

У США відібрали дев'ятьох претендентів на перемогу в конкурсі «Автомобіль, кросовер та пікап року в Північній Америці» (North American Car, Utility and Truck of the Year – NACTOY).

Експертне журі відібрало фіналістів із 47 моделей, оцінивши їх дизайн, безпеку, динаміку, технологічність та вартість. Вперше в історії премії категорії «Кращий кросовер року» представлені тільки електромобілі – це Kia EV6, Genesis GV60 і Cadillac Lyriq.

Що ж до легкових автомобілів, то за перемогу поборються Acura Integra 2023 модельного року, Genesis Electrified G80 і Nissan Z. На думку видання AutoEvolution, насправді битва розгорнеться між двома моделями, Integra і Nissan Z, оскільки електричний G80 не має шансів з з-за високої вартості та скромного запасу ходу у 454 кілометри.

У номінації «Найкращий пікап» представлені Chevrolet Silverado ZR2, Ford F-150 Lightning та Lordstown Endurance. Останній журналісти до уваги не беруть, зазначаючи, що проект «залишає бажати кращого», має величезні виробничі витрати та «велику кількість підроблених попередніх замовлень». Так що з великою ймовірністю, претендентів на перемогу тільки два – Silverado ZR2 та електричний F-150 Lightning.

У 2021 році у конкурсі «Автомобіль, кросовер та пікап року в Північній Америці» перемогли Hyundai Elantra сьомого покоління, електричний Ford Mustang Mach-E та пікап F-150.