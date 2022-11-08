Ними стали Dacia Jogger, Honda Civic, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Austral та Toyota Aygo X.

Журі зроблять свої остаточні оцінки та проголосують протягом наступних тижнів, а переможець 22-го видання AUTOBEST буде оголошений у середині грудня.

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Окрім фіналістів, журі визначилось з додатковими номінаціями.

Бренд Dacia став переможцем в номінації COMPANYBEST 2023. Ця престижна премія присуджується Dacia за її видатні показники на ринку та чудові відгуки клієнтів у Європі. Незважаючи на пандемію та проблеми з обмеженим ланцюгом поставок, Dacia є одним із небагатьох брендів, який помітно зріс на європейських ринках, доводячи бажаність і актуальність своїх моделей. І Duster, і Sandero зберігають постійну присутність у топ-10 найбільш продаваних моделей на європейському ринку.

Артур Мартінс (Artur Martins), глобальний бренд-менеджер Kia, став новим членом «Зали слави» та отримав нагороду MANBEST 2023. Саме ця людина стоїть за трансформацією Kia та новим глобальним іміджем марки.

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Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництво мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це виключає можливість підробок та появи у продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf.

Нагороду DESIGNBEST 2023 присуджено Жан-П’єр Плуе (Jean-Pierre Ploué), головному дизайнеру Stellantis. Жан П’єр зараз виконує обов’язки головного дизайнера, вносячи внесок у майбутнє дизайну брендів Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat Europe, Lancia, Opel, Peugeot і Vauxhall.

Нагороду SMARTBEST 2023 одержує операційна система Renault Austral Android Automotive із вбудованими сервісами Google. Французький виробник взяв платформу операційної системи Android Automotive і блискуче поєднав її зі своїм досвідом програмного забезпечення, щоб створити стандарт нової інформаційно-розважальної системи.

Для SAFETYBEST 2023 журі AUTOBEST вирушає на новий маршрут, нагороджуючи систему лідарів від Valeo. Scala була першим у світі автомобільним лідаром, і компанія залишається провідним постачальником цієї важливої ​​частини технології. Лідар необхідний для автономності рівня 3 і вище, і Valeo допомагає втілити це в реальність. Простіше кажучи, лідар може бачити те, що людське око (чи камери) не може.

Нагороду SPORTBEST 2023 отримає Ютта Кляйншмідт (Jutta Kleinschmidt), яка досягла кількох віх для жінок у автоспорті. Вона була провідною учасницею престижного ралі «Дакар» і стала першою жінкою, яка здобула загальну перемогу в 2001 році за кермом Mitsubishi Pajero. Ютта, яка народилася в Кельні, але виросла в Берхтесгадені, також посіла друге місце в загальному заліку в 2002 році і третє – в 1999 і 2005 роках. До цього року вона продовжує працювати в серії Extreme E як заводський пілот Abt Cupra.

Члени журі AUTOBEST представляють 31+1 європейську країну (Росія поки що відсторонена), що робить його найбільшим незалежним автомобільним журі в Європі та світі за кількістю представлених країн. Україна входить до складу з 2003 року.

22-га церемонія нагородження AUTOBEST Awards відбудеться в Роттердамі, Нідерланди, у 2023 році, дата буде оголошена додатково.

Про AUTOBEST

Організація AUTOBEST була створена в 2001 році з революційною концепцією пошуку «найкращої автопокупки», доступної на європейському ринку. Щоб автомобіль став переможцем AUTOBEST, він повинен представляти найкращу пропозицію для більшості європейських клієнтів. Ціна, сервісна мережа, дистрибуція запасних частин і універсальність є найважливішими критеріями в процесі голосування. AUTOBEST використовує прозору систему голосування зі складною матрицею з 13 критеріїв для визначення переможця.