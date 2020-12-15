Найбільшу кількість балів (12 685) члени журі віддали новому поколінню SEAT Leon, всього на 532 бали менше отримала його близька родичка Skoda Octavia. Третє місце за новим кросовером Peugeot 2008 (11 636 балів).

Новий SEAT Leon був визнаний кращою автомобільної покупкою Європи в 2021 році. Але він не набагато випередив нове покоління Skoda Octavia – різниця в балах між лідерами склала всього 0,69%! Ще менше дистанція між другою і третьою сходинками подіуму Autobest 2021 – новий Peugeot 2008 відстав від чеської моделі всього на 517 балів. Більш докладні результати всіх фіналістів будуть опубліковані в розділі "Остаточний рейтинг" на сайті www.autobest.org.

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"Цей рік був у багатьох відношеннях винятковим. У фінал вийшли семеро претендентів – дуже рідкісна ситуація за нашу 20-річну історію. Це стало доказом незмінною здатності галузі виводити на ринок нові видатні моделі, до того ж з чітким акцентом на електрифікацію. Так, у нас була жорстка конкуренція між Seat Leon і Skoda Octavia. Обидві нові моделі від брендів, що належать VW Group – відмінні автомобілі, які заслуговують на перемогу. Однак, у нас може бути тільки один переможець, і після підрахунку голосів перевагу отримав SEAT Leon. Ми вітаємо всіх причетних до цього проекту – від інженерів і дизайнерів до тих, хто зайнятий його виробництвом", – заявив голова журі Ілля Селіктар.

Ми з повагою ставимося до покупців автомобілів і допомагаємо середньому європейцеві краще зрозуміти, які автомобільні технології, компанії, керівники, дизайнери є кращими і, в кінцевому підсумку, який автомобіль може стати найбільш привабливим за найбільш вигідною ціною на нашому континенті.

Інші номінації

В цьому році в Зал слави MANBEST потрапляє Герберт Дисс, генеральний директор VW Group. Пан Дисс був призначений на цю посаду під час найбільшої кризи в історії компанії і в даний час очолює процес трансформації Volkswagen. Автомобільний гігант прагне стати світовим лідером в області електромобілів. Масштаб його досягнень величезний, і безліч електромобілів, які будуть випущені Volkswagen Group в найближчі роки, дозволять мільйонам автомобілістів перейти з двигунів внутрішнього згоряння на чисту електрику. Згодом його досягнення можна буде розглядати як ті, що визначали епоху – епоху повсякденних електромобілів для мас. У ці важкі часи пан Дисс міцно утримав Volkswagen Group в рамках високої прибутковості і обсягів продажів. Він також проводить глибоку реструктуризацію концерну з метою стати набагато більш маневреної організацією з проактивним підходом, здатної швидше реагувати на руйнівні виклики епохи.

Члени журі AUTOBEST присудили техніці Renault E-TECH премію TECHNOBEST 2020. Ця геніальна гібридна інновація являє собою справжній приклад того, як технології з гонок приходять в дорожні машини. Виходячи за рамки Формули-1, Renault виводить на ринок ефективне і доступне рішення для повсякденної їзди. Renault продемонструвала свій досвід в області технологій переходу до майбутнього зі скороченням викидів, представивши три гібридні моделі в сегментах малих і компактних автомобілів в 2020 році і анонсувавши ще три моделі, які з'являться в 2021 році, в гібридних або гібридних версіях, що підключаються.

Володарем нагороди ECOBEST 2020 стала Honda e – геніальний чистий електромобіль, що ідеально підходить для використання в центрі міста. Володіючи дизайном, який неможливо ні з ким сплутати, Honda e харизматичний, розкішний і приносить задоволення від водіння. Чим доводить, наскільки захоплюючим може бути майбутнє у екоприводу. Представивши Honda e, японський гігант не тільки продемонстрував свою готовність до створення міського BEV, а й показав вірне чуття щодо технічних інновацій. Заміна дзеркал заднього виду на камери – ще один сюрприз в сегменті малолітражок. Honda не поспішала з запуском e, але витрачений час було використано для досліджень і розробки приголомшливого міського електрокара.

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Нагороди COMPANYBEST, SAFETYBEST, DESIGNBEST, SMARTBEST і SPORTBEST вже оголошені. Їх володарями стали, відповідно, Skoda Auto, центральна подушка безпеки Toyota, автомобільний дизайнер Франк Стефенсон, мультимедійна система Pivi Pro у JLR і Торгер Крістіан "Тото" Вольф, керівник команди Mecedes AMG в Формулі-1. Раніше також було повідомлено про вибір журі CITROEN AMI 100% electric, який став володарем нагороди "Народження зірки".

Про AUTOBEST

AUTOBEST стартував в 2001 році, як конкурс з селекції кращого автомобіля в країнах Європи з економікою, що розвивається, і вигідно відрізняється специфічним набором критеріїв, які допомагають вибрати автомобіль за кращим співвідношенням його якостей, ціни і функціональності. З 2015 року конкурс став загальноєвропейським і, одночасно, найбільшим незалежним конкурсом в світі за числом представлених країн – на їх території, фактично, проживає 95% населення Європи. Україна представлена в AUTOBEST з 2004 року.