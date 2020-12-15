Наибольшее количество баллов (12 685) члены жюри отдали новому поколению SEAT Leon, всего на 532 балла меньше получила его близкая родственница Skoda Octavia. Третье место за новым кроссовером Peugeot 2008 (11 636 баллов).

Новый SEAT Leon был признан лучшей автомобильной покупкой Европы в 2021 году. Но он лишь незначительно опередил новое поколение Skoda Octavia – разница в баллах между лидерами составила всего 0,69%! Еще меньше дистанция между второй и третьей ступеньками подиума Autobest 2021 – новый Peugeot 2008 отстал от чешской модели всего на 517 баллов. Подробные результаты всех финалистов будут опубликованы в разделе “Окончательный рейтинг” на сайте www.autobest.org.

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“Этот год был во многих отношениях исключительным. В финал вышли семеро претендентов – очень редкая ситуация за нашу 20-летнюю историю. Это стало доказательством неизменной способности отрасли выводить на рынок новые выдающиеся модели, к тому же с четким упором на электрификацию. Так что, у нас была жесткая конкуренция между Seat Leon и Skoda Octavia. Обе новые модели от брендов, принадлежащих VW Group – отличные автомобили, заслуживающие победы. Однако, у нас может быть только один победитель, и после подсчета голосов предпочтение получил SEAT Leon. Мы поздравляем всех причастных к этому проекту – от инженеров и дизайнеров до тех, кто занят его производством”, – заявил председатель жюри Илья Селиктар.

Мы с уважением относимся к покупателям автомобилей и помогаем среднему европейцу лучше понять, какие автомобильные технологии, компании, руководители, дизайнеры являются лучшими и, в конечном итоге, какой автомобиль может стать самым покупаемым по наиболее выгодной цене на нашем континенте.

Другие номинации

В этом году в Зал славы MANBEST попадает Герберт Дисс, генеральный директор VW Group. Г-н Дисс был назначен на эту должность во время крупнейшего кризиса в истории компании и в настоящее время возглавляет процесс трансформации Volkswagen. Автомобильный гигант стремится стать мировым лидером в области электромобилей. Масштаб его достижений огромен, и множество электромобилей, которые будут выпущены Volkswagen Group в ближайшие годы, позволят миллионам автомобилистов перейти с двигателей внутреннего сгорания на чистую электрику. Со временем его достижения можно будет рассматривать как определяющих эпоху – эпоху повседневных электромобилей для масс. В эти трудные времена г-н Дисс прочно удержал Volkswagen Group в рамках высокой доходности и объемов продаж. Он также проводит глубокую реструктуризацию концерна с целью стать гораздо более маневренной организацией с проактивным подходом, способной быстрее реагировать на разрушительные вызовы эпохи.

Члены жюри AUTOBEST присудили технике Renault E-TECH премию TECHNOBEST 2020. Эта гениальная гибридная инновация представляет собой подлинный пример того, как технологии из гонок приходят в дорожные машины. Выходя за рамки Формулы-1, Renault выводит на рынок эффективное и доступное решение для повседневной езды. Renault продемонстрировала свой опыт в области технологий перехода к будущему с сокращением выбросов, представив три гибридные модели в сегментах малых и компактных автомобилей в 2020 году и анонсировав еще три модели, которые появятся в 2021 году, в гибридных или подключаемых гибридных версиях.

Обладателем награды ECOBEST 2020 стала Honda e – гениальный чистый электромобиль, идеально подходящий для использования в центре города. Обладая дизайном, который невозможно ни с кем спутать, Honda e харизматичен, роскошен и доставляет удовольствие от вождения. Чем доказывает, насколько захватывающим может быть будущее у экопривода. Представив Honda e, японский гигант не только продемонстрировал свою готовность к созданию городского BEV, но и продемонстрировал верное чутье в отношении технических инноваций. Замена зеркал заднего вида на камеры – еще один сюрприз в сегменте малолитражек. Honda не торопилась с запуском e, но потраченное время было использовано для исследований и разработки потрясающего городского электрокара.

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Награды COMPANYBEST, SAFETYBEST, DESIGNBEST, SMARTBEST и SPORTBEST уже объявлены. Их обладателями стали, соответственно, Skoda Auto, центральная подушка безопасности Toyota, автомобильный дизайнер Франк Стефенсон, мультимедийная система Pivi Pro у JLR и Торгер Кристиан “Тото” Вольф, руководитель команды Mecedes AMG в Формуле-1. Ранее также было сообщено о выборе жюри CITROEN AMI 100% electric, ставшего обладателем награды “Рождение звезды”.

Об AUTOBEST

AUTOBEST стартовал в 2001 году, как конкурс по селекции лучшего автомобиля в странах Европы с развивающейся экономикой, и выгодно отличается специфическим набором критериев, которые помогают выбрать автомобиль по лучшему соотношению его качеств, цены и функциональности. С 2015 года конкурс стал общеевропейским и, одновременно, самым крупным независимым конкурсом в мире по числу представленных в нем стран – на их территории, фактически, проживает 95% населения Европы. Украина представлена в AUTOBEST с 2004 года.