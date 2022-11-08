В финал попали автомобили: Dacia Jogger, Honda Civic, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Austral и Toyota Aygo X.

Жюри сделает окончательные оценки и проголосует в течение следующих недель, а победитель 22-го издания AUTOBEST будет объявлен в середине декабря.

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Кроме финалистов, жюри определилось с дополнительными номинациями.

Бренд Dacia стал победителем в номинации COMPANYBEST 2023. Эта престижная премия присуждается Dacia за ее выдающиеся показатели на рынке и отличные отзывы клиентов в Европе. Несмотря на пандемию и проблемы с ограниченной цепью поставок, Dacia является одним из немногих брендов, заметно выросших на европейских рынках, доказывая желательность и актуальность своих моделей. И Duster, и Sandero сохраняют постоянное присутствие у топ-10 самых продаваемых моделей на европейском рынке.

Артур Мартинс (Artur Martins), глобальный бренд-менеджер Kia, стал новым членом «Зала славы» и получил награду MANBEST 2023. Именно этот человек стоит за трансформацией Kia и новым глобальным имиджем марки.

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Wolf Oil Corporation имеет собственную команду исследований и разработок, лаборатории и производство смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы производства масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделок и появления некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf.

Награда DESIGNBEST 2023 присуждена Жан-Пьер Плуэ (Jean-Pierre Ploué), главному дизайнеру Stellantis. Жан Пьер сейчас исполняет обязанности главного дизайнера, внося вклад в будущее дизайна брендов Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat Europe, Lancia, Opel, Peugeot и Vauxhall.

Награду SMARTBEST 2023 получает операционная система Renault Austral Android Automotive со встроенными сервисами Google. Французский производитель взял платформу операционной системы Android Automotive и блестяще соединил ее со своим опытом программного обеспечения, чтобы создать стандарт новой информационно развлекательной системы.

Для SAFETYBEST 2023 жюри AUTOBEST отправляется на новый маршрут, награждая систему лидеров от Valeo. Scala была первым в мире автомобильным лидером, и компания остается ведущим поставщиком этой важной части технологии. Лидер необходим для автономности уровня 3 и выше, и Valeo помогает воплотить это в реальность. Проще говоря, лидер может видеть то, что глаз (или камеры) не может.

Награду SPORTBEST 2023 получит Ютта Кляйншмидт (Jutta Kleinschmidt), достигшая нескольких вех для женщин в автоспорте. Она была ведущей участницей престижного ралли «Дакар» и стала первой женщиной, одержавшей всеобщую победу в 2001 году за рулем Mitsubishi Pajero. Ютта, родившаяся в Кельне, но выросшая в Берхтесгадене, также заняла второе место в общем зачете в 2002 году и третье – в 1999 и 2005 годах. До этого она продолжает работать в серии Extreme E как заводской пилот Abt Cupra.

Члены жюри AUTOBEST представляют 31+1 европейскую страну (Россия пока отстранена), что делает его самым независимым автомобильным жюри в Европе и мире по количеству представленных стран. Украина входит в состав с 2003 года.

22-я церемония награждения AUTOBEST Awards состоится в Роттердаме, Нидерланды, в 2023 году, дата будет объявлена ​​дополнительно.

О AUTOBEST

Организация AUTOBEST была создана в 2001 году с революционной концепцией поиска лучшей автопокупки, доступной на европейском рынке. Чтобы автомобиль стал победителем AUTOBEST, он должен представлять лучшее предложение большинству европейских клиентов. Цена, сервисная сеть, дистрибуция запасных частей и универсальность являются самыми важными критериями в процессе голосования. AUTOBEST использует прозрачную систему голосования со сложной матрицей из 13 критериев для определения победителя.