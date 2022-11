Объявлены финалисты конкурса "Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке". Впервые в одной из категорий представлены исключительно электромобили.

В США отобрали девять претендентов на победу в конкурсе “Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке” (North American Car, Utility and Truck of the Year – NACTOY).

Читайте также: Европейский конкурс Autobest назвал финалистов и победителей в номинациях

Экспертное жюри отобрало финалистов из 47 моделей, оценив их дизайн, безопасность, динамику, технологичность и стоимость. Впервые в истории премии категории "Лучший кроссовер года" представлены только электромобили – это Kia EV6, Genesis GV60 и Cadillac Lyriq.

Что касается легковых автомобилей, то за победу сразятся Acura Integra 2023 модельного года, Genesis Electrified G80 и Nissan Z. По мнению издания AutoEvolution, на самом деле битва развернется между двумя моделями, Integra и Nissan Z, поскольку электрический G80 не имеет шансов из-за высокой стоимости и скромного запаса хода в 454 километра.

В номинации "Лучший пикап" представлены Chevrolet Silverado ZR2, Ford F-150 Lightning и Lordstown Endurance. Последний журналисты не принимают во внимание, отмечая, что проект «оставляет желать лучшего», имеет огромные производственные затраты и «большое количество поддельных предварительных заказов». Так что с большой вероятностью претендентов на победу только два – Silverado ZR2 и электрический F-150 Lightning.

В 2021 году в конкурсе "Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке" победили Hyundai Elantra седьмого поколения, электрический Ford Mustang Mach-E и пикап F-150.