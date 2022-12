Автомобіль визнаний переможцем конкурсу AUTOBEST 2023.

Європейський конкурс AUTOBEST 2023 визначив переможців. Головний приз The Best Buy Car of Europe in 2023 отримав Renault Austral. Він набрав 14 937 бали у експертів. Це набагато більше, ніж автомобіль, який посів друге місце – Opel Astra (13986 бали). Всього на 53 бали менше отримав Peugeot 308, що посів третє місце.

«Наш цьогорічний переможець представляє наступний рівень бренду Renault. Це найкращий продукт французького виробника з високоякісними матеріалами, чудовою якістю їзди, вражаючим дизайном і, ймовірно, найкраще технологіями з підключення на борту автомобілів сьогодні. Авто користується перевагами повністю гібридних двигунів E Tech, одного з наших попередніх переможців в категорії TECHNOBEST. З шести фіналістів цього року Austral вдалося вразити більшість членів журі», – заявив Дан Варді, засновник і голова конкурсу AUTOBEST.

В листопаді члени жюрі AUTOBEST тестували автомобілі-фіналісти у Тісдорфі (Австрія) на випробувальному полігоні OAMTC у Тісдорфі.

Hyundai Ioniq 6 став переможцем нагороди ECOBEST 2023. Нова модель Hyundai — це новий електромобіль, який пропонує запас ходу понад 600 км.

Журі AUTOBEST вирішило не присуджувати в цьому році нагороду TECHNOBEST, присвячену класичним автомобільним технологіям.

22-га гала-церемонія нагородження AUTOBEST Awards відбудеться 11 травня 2023 року в Роттердамі, Нідерланди.

Про AUTOBEST

Організація AUTOBEST була створена в 2001 році. Щоб автомобіль став переможцем AUTOBEST, він повинен представляти найкращу пропозицію для більшості європейських клієнтів. Ціна, дилерська мережа, дистрибуція запчастин і універсальність є найважливішими критеріями в процесі голосування. Дизайн і нові технології також стають критичним фактором для голосування. AUTOBEST використовує прозору систему голосування зі складною матрицею з 13 критеріїв для визначення переможця. Україна представлена в AUTOBEST з 2013 року.