BMW показала Vision Neue Klasse та версію X

BMW Vision New Class — це електричний седан середнього класу від BMW. Версія Vision New Class X переносить філософію та технології майбутнього покоління автомобілів у сегмент SUV.

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«З двома автомобілями Vision для Neue Klasse ми показуємо, як ми збираємося змінити зовнішній вигляд бренду BMW. Багато аспектів наших автомобілів будуть абсолютно новими, але ми віримо, що Neue Klasse відображатиме саму суть бренд BMW», — говорить Адріан ван Хойдонк, керівник BMW Group Design.

Попри те, що обидва автомобілі будуть електричними у компанії обіцяють, що вони збережуть харизму та ДНК марки.

Виробництво електрокросоверів має розпочатися у найкращому випадку в другій половині 2025 року, і це буде перша модель на конвеєрі заводу iFactory, що будується в Угорщині.

Седан Neue Klasse стане серійним лише 2026 року, причому за новим планом його випускатимуть на головному підприємстві в Мюнхені, яке з 2027-го має повністю перейти на випуск електромобілів. А потім BMW обіцяє випустити ще чотири різні моделі «Нового класу».