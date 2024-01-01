BMW показала Vision Neue Klasse и версию X

BMW Vision New Class - это электрический седан среднего класса от BMW. Версия Vision New Class X переносит философию и технологии будущего поколения автомобилей в сегмент SUV.

Читайте также: BMW презентовала новый электрокроссовер Vision Neue Klasse X

"С двумя автомобилями Vision для Neue Klasse мы показываем, как мы собираемся изменить внешний вид бренда BMW. Многие аспекты наших автомобилей будут абсолютно новыми, но мы верим, что Neue Klasse будет отражать саму суть бренд BMW", - говорит Адриан ван Хойдонк, руководитель BMW Group Design.

Несмотря на то, что оба автомобиля будут электрическими в компании обещают, что они сохранят харизму и ДНК марки.

Производство електрокроссоверов должно начаться в лучшем случае во второй половине 2025 года, и это будет первая модель на конвейере завода iFactory, строящегося в Венгрии.

Седан Neue Klasse станет серийным только в 2026 году, причем по новому плану его будут выпускать на главном предприятии в Мюнхене, которое с 2027-го должно полностью перейти на выпуск электромобилей. А потом BMW обещает выпустить еще четыре разные модели "Нового класса".