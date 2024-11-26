Как выглядит премиальный седан от Huawei за 137 870 долларов

Как передает CnEVPost, Maextro S800 – первая модель бренда, ориентирована на рынок седанов класса люкс. Управляющий директор и глава бизнес-подразделения решений для интеллектуальных автомобилей компании Huawei Ричард Ю сообщил, что покупатели уже могут внести залог за модель в размере 20 тысяч юаней ($2757).

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Ожидается, что ориентировочная стоимость модели составит от 1 миллиона юаней (137 870 долларов). Габаритные размеры седана составляют 5480 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1536 мм в высоту с колесной базой 3370 мм. Сообщается, S800 построен на интеллектуальном шасси Tuling второго поколения от Huawei.

Эта архитектура поддерживает технологию автономного вождения третьего уровня. Другие подробности и дата запуска модели не раскрываются. Новинка будет конкурировать с Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series и Audi A8.

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Maextro является четвертым новым брендом Huawei под эгидой HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Другие три бренда: Stelato, который Huawei создала совместно с BAIC Group, Aito, который она создала совместно с Seres Group, и Luxeed - созданный совместно с Chery.