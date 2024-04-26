Huawei Stelato S9 - электромобиль Е-класса с запасом хода более 500 км. Седан предложат в версиях мощностью 309 и 524 л. с.

На автошоу в Пекине дебютировал новый Stelato S9. Электрический седан поступит в продажу с июля по цене от 300 000 до 500 000 юаней ($41 400 – 69 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Stelato – новый бренд авто, создан совместно корпорациями Huawei и BAIC, а S9 – его первая модель. Она будет конкурировать на крупнейшем авторынке мира с Tesla Model S и Mercedes EQE.

Размеры Huawei Stelato S9:

длина - 5160 мм;

ширина - 1987 мм;

высота - 1486 мм;

колесная база - 3050 мм;

масса - 2216 кг.

Электромобиль Huawei Stelato S9 предложат в заднеприводной 309-сильной и полноприводной 524-сильной модификациях. Максимальная скорость ограничена на отметке 215 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, однако известно, что он превышает 500 км.