Avatr 12 выпущенный в Китае будет стоить от 41 265 долларов США. Естественно, его нельзя назвать бюджетным, но на фоне других электромобилей с аналогичными параметрами это интересное предложение.

Электрический хэтчбек Avatr 12 от Changan, Huawei и CATL выпущен в Китай. Он доступен в трех комплектациях по цене от 41265 долларов США. Он имеет мощность до 578 л.с., запас хода 700 км, 27 динамиков и пневмоподвески.

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Avatr первоначально был основан Changan New Energy и Nio в 2018 году. Позже Nio отошел от совместного предприятия по финансовым причинам. В совместном проекте его сменил CATL. Changan владеет 40% акций, а CATL – более 17%. Остальное принадлежит разным инвестиционным фондам. В этом проекте Huawei выступает ведущим поставщиком. На данный момент модельный ряд Avatr состоит из двух моделей: 11 SUV и только что выпущенного 12 хэтчбека.

Avatr 12 – это полноразмерный электрический хэтчбек с фирменным языком дизайна бренда. Но представители марки предпочитают называть его «gran coupe». Он имеет двухуровневые ходовые огни с дальним светом, встроенными в передний бампер. Позади Avatr 12 не имеет заднего лобового стекла. Вместо этого у него огромный люк, который действует как заднее стекло. Он доступен с камерами вместо зеркал заднего вида в качестве опции.

Его размеры составляют 5020/1999/1460 мм при колесной базе 3020 мм. Для наглядности: он на 29 мм короче, на 62 мм шире и на 37 мм ниже Porsche Panamera. Его колесная база на 70 мм длиннее, чем у Panamera. Он доступен в восьми наружных матовых и глянцевых цветах.

Внутри Avatr 12 имеет огромный экран, проходящий через центральную консоль. Его диагональ достигает 35,4 дюйма. Он также имеет сенсорный экран диагональю 15,6 дюймов, работающий на системе HarmonyOS 4. Avatr 12 также имеет 27 динамиков и 64-цветное освещение. Он имеет небольшое рулевое колесо восьмиугольной формы с переключателем передач, который находится за ним. Если вы выбрали камеры бокового обзора, вы получите еще два 6,7-дюймовых монитора.

Центральный туннель имеет две беспроводные зарядные панели и скрытый отсек. Его сиденья обтянуты кожей Nappa. Передние сиденья Avatr 12 могут наклоняться под углом 114 градусов. Они имеют обогрев, вентиляцию, оснащены функцией 8-точечного массажа.

Avatr 12 также имеет усовершенствованную систему автономного управления с 3 датчиками LiDAR. Он поддерживает функции интеллектуальной навигации по магистралям и городам. Это значит, что машина может ездить самостоятельно. Водителю остается только выбрать пункт назначения и следить за процессом движения.

Avatr 12 базируется на платформе CHN, разработанной Changan, Huawei и CATL. Его шасси имеет пневмоподвеску, которая повышает комфорт и позволяет приподнять ее на 45 мм. Avatr 12 имеет систему активного демпфирования CDC.

Силовой агрегат Avatr 12 имеет два варианта:

Задний привод, 313 л.с., 370 Нм, разгон 0-100 км/ч в 6,7 секунды, батарея CATL NMC 94,5 кВт/ч, 700 км CLTC

Полный привод, 578 л.с., 650 Нм, 0-100 км/ч в 3,9 секунды, батарея NMC CATL 94,5 кВт/ч, 650 км CLTC

Avatr 12 доступен в трех комплектациях:

Luxury RWD – 41 265 долларов США

Производительность 4WD – 46 750 долларов США

GT 4WD – 54 985 долларов США

Версия GT стандартно оборудована пневматической подвеской и системой CDC. Он также имеет люк с самозатемнением, дверь с электроприводом, колеса R21 с тормозами Brembo и т.д. В Китае Avatr 12 будет конкурировать с Zeekr 001, Nio ET7, Rising F7 и другими электрическими седанами/хэтчбеками.