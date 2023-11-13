Avatr 12 випущений у Китаї буде коштувати від 41 265 доларів США. Звісно, його не можна назвати бюджетним, але на фоні інших електромобілів з аналогічними параметрами це цікава пропозиція.

Електричний хетчбек Avatr 12 від Changan, Huawei і CATL випущено в Китай. Він доступний у трьох комплектаціях за ціною від 41 265 доларів США. Він має потужність до 578 к.с., запас ходу 700 км, 27 динаміків і пневмопідвіску.

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Avatr спочатку був заснований Changan New Energy і Nio у 2018 році. Пізніше Nio відійшов від спільного підприємства через фінансові причини. У спільному проекті його замінив CATL. Changan володіє 40% акцій, а CATL — понад 17%. Решта належить різним інвестиційним фондам. У цьому проекті Huawei виступає провідним постачальником. На даний момент модельний ряд Avatr складається з двох моделей: 11 SUV і щойно випущеного 12 хетчбека.

Avatr 12 — це повнорозмірний електричний хетчбек із фірмовою мовою дизайну бренду. Але представники марки вважають за краще називати його «gran coupe». Він має дворівневі ходові вогні з дальнім світлом, вбудованими в передній бампер. Ззаду Avatr 12 не має заднього лобового скла. Замість цього він має величезний люк, який діє як заднє скло. Він доступний з камерами замість дзеркал заднього виду як опція.

Його розміри складають 5020/1999/1460 мм при колісній базі 3020 мм. Для наочності: він на 29 мм коротший, на 62 мм ширший і на 37 мм нижчий за Porsche Panamera. Його колісна база на 70 мм довша, ніж у Panamera. Він доступний у восьми зовнішніх матових і глянцевих кольорах.

Всередині Avatr 12 має величезний екран, який проходить через центральну консоль. Його діагональ досягає 35,4 дюйма. Він також має сенсорний екран діагоналлю 15,6 дюймів, який працює на системі HarmonyOS 4. Avatr 12 також має 27 динаміків і 64-кольорове освітлення. Він також має невелике рульове колесо восьмикутної форми з перемикачем передач, який знаходиться позаду нього. Якщо ви вибрали камери бічного огляду, ви отримаєте ще два 6,7-дюймових монітора.

Центральний тунель має дві бездротові зарядні панелі та прихований відсік. Його сидіння обтягнуті шкірою Nappa. Передні сидіння Avatr 12 можуть нахилятися під кутом 114 градусів. Вони мають обігрів, вентиляцію, оснащені функцією 8-точкового масажу.

Avatr 12 також має вдосконалену систему автономного керування з 3 датчиками LiDAR. Він підтримує функції інтелектуальної навігації по магістралях і містах. Це означає, що машина може їздити самостійно. Водієві залишається лише вибрати пункт призначення та уважно стежити за процесом руху.

Avatr 12 базується на платформі CHN, розробленій Changan, Huawei і CATL. Його шасі має пневмопідвіску, яка підвищує комфорт і дозволяє підняти її на 45 мм. Avatr 12 має систему активного демпфування CDC.

Силовий агрегат Avatr 12 має два варіанти:

Задній привод, 313 к.с., 370 Нм, розгін 0-100 км/год за 6,7 секунди, батарея CATL NMC 94,5 кВт/год, 700 км CLTC

Повний привод, 578 к.с., 650 Нм, 0-100 км/год за 3,9 секунди, батарея NMC CATL 94,5 кВт/год, 650 км CLTC

Avatr 12 доступний у трьох комплектаціях:

Luxury RWD – 41 265 доларів США

Продуктивність 4WD – 46 750 доларів США

GT 4WD – 54 985 доларів США

Версія GT стандартно оснащена пневматичною підвіскою і системою CDC. Він також має люк із самозатемненням, двері з електроприводом, колеса R21 із гальмами Brembo тощо. У Китаї Avatr 12 буде конкурувати з Zeekr 001, Nio ET7, Rising F7 та іншими електричними седанами/хетчбеками.