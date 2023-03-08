Автомобіль був розроблений разом із компанією Changan. Авто коштує лише 23 000 доларів.

Нещодавно у Китаї представили новий кросовер під назвою Shenlan S7. П'ятимісний купеподібний кросовер з футуристичним дизайном продаватимуть за ціною від 150 000 юанів ($23 600), повідомляють на сайті CarNewsChina.

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Відзначимо, що новий автомобільний бренд Shenlan є спільним проектом автомобільної компанії Changan та техногіганта Huawei.

Автори авто хочуть вивести своє дітище на європейський, а якщо все піде добре, то і на американський ринок. Автомобіль має дуже цікавий дизайн з масивною передньою частиною, нахиленим дахом та вигнутою віконною лінією. Якщо зважати на розміри авто, то його найближчим конкурентом можна вважати Tesla Model Y.

Автомобіль не просто так порівнюють з Tesla, адже за аналогією з американським електрокаром, Shenlan S7 також не має панелі приладів, а всі показання виводяться на центральний екран мультимедіа. Крім того, автомобіль має проекцію на лобове скло. Зважаючи на те, що начинку для авто розробляла компанія Huawei, авто має передові електронні системи.

Спочатку Shenlan S7 запропонують як електрокар у версіях на 218 к.с. та 258 к.с. При цьому максимальна швидкість автомобіля складе 180 км/год, а запас ходу – 520 та 620 км відповідно. Крім цього, буде версія з м'яким гібридом, що заряджається, на 228 к.с. разом з яким працюватиме 1,5-літровий двигун на 95 л. На одних лише акумуляторах автомобіль зможе проїхати до 160 км.