Автомобиль разработан вместе с компанией Changan. Авто стоит всего 23 000 долларов.

Недавно в Китае представили новый кроссовер под названием Shenlan S7. Пятиместный купеобразный кроссовер с футуристическим дизайном будут продавать по цене от 150 000 юаней ($23 600), сообщают на сайте CarNewsChina.

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Отметим, что новый автомобильный бренд Shenlan является общим проектом автомобильной компании Changan и техногиганта Huawei.

Авторы авто хотят вывести свое детище на европейский, а если все хорошо пойдет, то и на американский рынок. Автомобиль очень интересен дизайн с массивной передней частью, наклонной крышей и изогнутой оконной линией. Если учитывать размеры авто, то его ближайшим конкурентом можно считать Tesla Model Y.

Автомобиль не просто так сравнивают с Tesla, ведь по аналогии с американским электрокаром, Shenlan S7 также не имеет приборной панели, а все показания выводятся на центральный экран мультимедиа. Кроме того, автомобиль имеет проекцию на лобовое стекло. Учитывая, что начинку для авто разрабатывала компания Huawei, авто имеет передовые электронные системы.

Первоначально Shenlan S7 предложат как электрокар в версиях на 218 л.с. и 258 л.с. При этом максимальная скорость автомобиля составит 180 км/ч, а запас хода – 520 и 620 км соответственно. Кроме этого, будет версия с заряжаемым мягким гибридом на 228 л.с. вместе с которым будет работать 1,5-литровый двигатель на 95 л. На одних аккумуляторах автомобиль сможет проехать до 160 км.