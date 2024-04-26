Huawei Stelato S9 — електромобіль Е-класу із запасом ходу понад 500 км. Седан запропонують у версіях потужністю 309 і 524 к. с.

На автошоу в Пекіні дебютував новий Stelato S9. Електричний седан надійде в продаж із липня за ціною від 300 000 до 500 000 юанів ($41 400 – 69 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Stelato – новий бренд авто, створений спільно корпораціями Huawei та BAIC, а S9 – його перша модель. Вона конкуруватиме на найбільшому авторинку світу з Tesla Model S і Mercedes EQE.

Розміри Huawei Stelato S9:

довжина — 5160 мм;

ширина — 1987 мм;

висота — 1486 мм;

колісна база — 3050 мм;

маса — 2216 кг.

Електромобіль Huawei Stelato S9 запропонують у задньопривідній 309-сильній та повнопривідній 524-сильній модифікаціях. Максимальна швидкість обмежена на позначці 215 км/год. Запас ходу поки не розкривають, проте відомо, що він перевищує 500 км.