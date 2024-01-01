Huawei презентувала оновленого конкурента Tesla

Як повідомляє Carscoops, оновлений електричний седан отримав переглянуту палітру кольорів та нижчу вартість. Таким чином компанія Luxeed - спільне підприємство Huawei й Chery, намагається залучити більшу частку клієнтів.

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Luxeed S7 дебютував у 2023 році й зіткнувся з малим попитом, який був спричинений повільними поставками. Повідомляється, що варіант 2025 модельного року був створений, аби задовільнити потреби клієнтів.

Дизайн моделі залишився незмінним, проте тепер доступні нові варіанти кольорів - Phantom Purple, Blue Wave, Metropolitan Red і Sunshine Blue. Крім того, Luxeed S7 Ultra також запозичив деякі елементи стилю від Tesla Model 3 Performance – спортивні чорні 21-дюймові колеса, червоні гальмівні супорти Brembo та стримані аеродинамічні елементи.

В салоні 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 15,6-дюймовий сенсорний екран працюють на новому програмному забезпеченні Huawei HarmonyOS 4. Передні сидіння оснащені технологією невагомості, тоді як задня лава пропонує як підігрів, так і вентиляцію.

Luxeed також додала подвійні бездротові зарядні панелі та аудіосистему з 17 динаміками й систему Huawei ADS 2.0, що надає можливості напівавтономного водіння та дистанційного паркування за допомогою ряду датчиків для допомоги водієві.

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Модель доступна з одним електромотором потужністю 292 к.с., або з двома електромоторами, що генерують 496 кінських сил. Також є два варіанти батареї ємністю 82 кВт-год або 100 кВт-год, причому останній забезпечує запас ходу за циклом CLTC до 855 кілометрів у варіанті з одним електромотором. Вартість Luxeed S7 в Китаї стартує з 31 700 доларів й сягає $43 400.