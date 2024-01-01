Huawei презентовала обновленного конкурента Tesla

Как сообщает Carscoops, обновленный электрический седан получил пересмотренную палитру цветов и более низкую стоимость. Таким образом компания Luxeed - совместное предприятие Huawei и Chery, пытается привлечь большую долю клиентов.

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Luxeed S7 дебютировал в 2023 году и столкнулся с малым спросом, который был вызван медленными поставками. Сообщается, что вариант 2025 модельного года был создан, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

Дизайн модели остался неизменным, однако теперь доступны новые варианты цветов - Phantom Purple, Blue Wave, Metropolitan Red и Sunshine Blue. Кроме того, Luxeed S7 Ultra также позаимствовал некоторые элементы стиля от Tesla Model 3 Performance – спортивные черные 21-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты Brembo и сдержанные аэродинамические элементы.

В салоне 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 15,6-дюймовый сенсорный экран работают на новом программном обеспечении Huawei HarmonyOS 4. Передние сиденья оснащены технологией невесомости, тогда как задняя скамейка предлагает как подогрев, так и вентиляцию.

Luxeed также добавила двойные беспроводные зарядные панели и аудиосистему с 17 динамиками и систему Huawei ADS 2.0, что предоставляет возможности полуавтономного вождения и дистанционной парковки с помощью ряда датчиков для помощи водителю.

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Модель доступна с одним электромотором мощностью 292 л.с., или с двумя электромоторами, генерирующими 496 лошадиных сил. Также есть два варианта батареи емкостью 82 кВт-ч или 100 кВт-ч, причем последний обеспечивает запас хода по циклу CLTC до 855 километров в варианте с одним электромотором. Стоимость Luxeed S7 в Китае стартует с 31 700 долларов и достигает $43 400.