Китайський Maextro S800 об’їхав сім “Майбахів” завдяки крабовій ходьбі

Як повідомляє CarNewsChina, на офіційному відео показано, як седан Maextro S800 вражаюче маневрує навколо семи Mercedes-Benz Maybach S-класу завдяки функції так званого “крабового ходу”. Функція керування чотирма колесами дозволяє заднім колесам S800 імітувати кут повороту передніх коліс.

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Повідомляється, що максимальний показник на задній осі становить до 16 градусів. Для порівняння, задні колеса Mercedes-Benz S-Class можна повернути максимум до 10 градусів, а у Rolls-Royce Ghost – до 5 градусів.

Саме завдяки цьому, флагманська модель змогла об’їхати сім автомобілів на пристойній швидкості. Функція крабової ходьби допоможе Maextro S800 їздити по вузьких дорогах й буде досить корисною, оскільки довжина цього автомобіля досягає 5480 мм.

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Maextro S800 вийде на китайський ринок цього року за ціною від 1 до 1,5 мільйона юанів (136–205 тисяч доларів) й пропонуватиметься у повністю електричній версії з трьома електромоторами, або у варіанті EREV з 1,5-літровим бензиновим мотором та двома чи трьома електромоторами залежно від комплектації.