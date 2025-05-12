Geely выходит на рынок Польши с двумя интересными моделями

Как пишет CarNewsChina, 8 мая Geely Auto и Jameel Motors подписали соглашение о дистрибуции автомобилей на новых источниках энергии в Польше. Jameel Motors – дистрибьютор автомобилей, основан в Саудовской Аравии в 1945 году.

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Эта компания сейчас присутствует Саудовской Аравии, Алжире, Китае, Египте, Индии, Японии, Марокко, Монако и Турции и сотрудничает с такими брендами легковых автомобилей, как Toyota, Lexus, MG, GAC и Changan. Первыми моделями NEV, которые предложит Geely в Польше, станут новый гибридный кроссовер, название которого пока неизвестно, и электрический кроссовер Geely EX5.

Он первым поступит в продажу в третьем квартале этого года. Обе модели построены на модульной платформе GEA. Geely EX5 продается в Китае как Geely Galaxy E5. Это компактный кроссовер с минималистичным внешним стилем и размерами 4615/1901/1670 мм. Колесная база составляет 2750 мм.

Этот электромобиль имеет мотор мощностью 160 кВт (215 л.с.), что обеспечивает разгон от нуля до сотни за 6,9 секунды. Кроссовер имеет два варианта аккумуляторов LFP: 49,52 кВт-ч и 60,22 кВт-ч. Его запас хода по циклу CLTC составляет от 440 до 530 километров. В то же время о втором автомобиле бренда в Польше пока мало что известно, но, по слухам, это будет Geely Galaxy Starship 7 EM-i.

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Он имеет габариты 4740/1905/1685 мм и колесную базу в 2755 мм. Под капотом – новейшая гибридная силовая установка Geely Leishen 2.0 с подзарядкой, которая включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 82 кВт (110 л.с.) и электродвигатель мощностью 160 кВт (215 л.с.). Как и в электрической версии, покупателям доступны два варианта аккумуляторов LFP: 8,05 кВт-ч и 19,09 кВт-ч. Запас хода на электротяге составляет 55–120 км (CLTC). Запас хода в смешанном цикле достигает 1420 км.