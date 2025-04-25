Chery представила новий Tiggo 9L з трьома електромоторами

Як пише CarNewsChina, модель отримала нову мову дизайну з H-подібними фарами та буквеним логотипом спереду та ззаду. Крім того, автівка отримала набір світлодіодних блоків у формі кульок над решіткою радіатора, що поєднують оптику.

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Збоку Chery Tiggo 9L має широкі колеса, підніжки, багажники на даху та 20-дюймові багатоспицеві легкосплавні диски. Розширена система допомоги водієві Falcon 700 отримуватиме дані від встановленого на даху радару LiDAR та камер.

Система Falcon розділена на три рівні: Falcon 500, 700 і 900. За словами Chery, версії 500 і 700 підтримують можливість автономного водіння другого рівня, тоді як 900 може реалізувати можливості рівня 3. Автовиробник не розкрив розмірів позашляховика, але повідомив, що клієнти зможуть обирати серед 6- та 7-місного компонування.

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Під капотом авто – гібридна силова установка Chery Kunpeng Super Performance Hybrid CDM-S, що складається з трьох електродвигунів. Її потужність наразі невідома. Також Tiggo 9L отримав амортизатори зі змінною амортизацією CDC та салон з трьома великими екранами.