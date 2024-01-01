Chery представила власний бренд пікапів, щоб конкурувати з Toyota

Як розповідає Carscoops, конкурент Toyota Hilux від Chery має кремезний профіль та цікавий дизайн з розділеними світлодіодними фарами, алюмінієвими захисними пластинами та підніжками.

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Усередині на приладовій панелі домінує сенсорний екран інформаційно-розважальної системи в стилі Tesla. Також є цифрова панель приладів, а інтер’єр може похвалитися світлою оббивкою, яка нагадує шкіру. Задні пасажири матимуть власні вентиляційні отвори.

Судячи з розмірів вантажного відділення, перша модель Himla конкуруватиме з вищезгаданим Toyota Hilux, а також Ford Ranger, VW Amarok, Mitsubishi Triton, Kia Tasman, Nissan Navara, Isuzu D-Max і Mazda BT-50. Компанія не розкрила специфікацій моделі, але зазначила що вона використовує секційну раму.

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Ймовірно, пікап пропонуватиметься з бензиновими, дизельними й гібридними силовими установками. Вантажівки Himla будуть експортуватися в Європу, Близький Схід і Латинську Америку, оскільки згодом лінійка бренду поповниться компактними й повнорозмірними моделями.