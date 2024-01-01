Chery представила собственный бренд пикапов, чтобы конкурировать с Toyota

Как рассказывает Carscoops, конкурент Toyota Hilux от Chery имеет крепкий профиль и интересный дизайн с разделенными светодиодными фарами, алюминиевыми защитными пластинами и подножками.

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Внутри на приборной панели доминирует сенсорный экран информационно-развлекательной системы в стиле Tesla. Также есть цифровая панель приборов, а интерьер может похвастаться светлой обивкой, которая напоминает кожу. Задние пассажиры будут иметь собственные вентиляционные отверстия.

Судя по размерам грузового отделения, первая модель Himla будет конкурировать с вышеупомянутым Toyota Hilux, а также Ford Ranger, VW Amarok, Mitsubishi Triton, Kia Tasman, Nissan Navara, Isuzu D-Max и Mazda BT-50. Компания не раскрыла спецификаций модели, но отметила что она использует секционную раму.

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Вероятно, пикап будет предлагаться с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. Грузовики Himla будут экспортироваться в Европу, Ближний Восток и Латинскую Америку, поскольку впоследствии линейка бренда пополнится компактными и полноразмерными моделями.