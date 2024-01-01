Chery представила впечатляющий футуристический фургон

Как сообщает Carscoops, концепт-кар был создан центром дизайна и разработки Chery в Раунхайме, что в Германии. Минивэн оснащен пневматической подвеской с регулировкой клиренса и внедорожными шинами, поэтому позиционируется как приключенческая машина.

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На кузове есть специальные защитные пластины, что также указывают на внедорожный потенциал модели. К ним присоединяются цифровые боковые зеркала, а также солнечные панели и багажник на крыше. Длина фургона составляет 5200 мм, что делает его немного больше Chrysler Pacifica. Интерьер концепта еще более впечатляющий, поскольку имеет модульную компоновку.

Передние сиденья можно поворачивать на 180 градусов, а задний ряд можно превратить в кровать. В дополнение Chery Journeo получил мобильную кухню, выдвижной гриль и панорамную крышу. Концепт также имеет выдвижные боковые подножки для улучшения входа и выхода. Еще один интересный штрих – съемные дверные панели, которые можно использовать как подушки.

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Chery не раскрыла подробности о трансмиссии, но подтвердила, что концепт имеет гибридную трансмиссию, которая состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя, электромотора и трехскоростной коробки передач. Автопроизводитель также упомянул систему помощи водителю, которая сканирует окружение, чтобы помочь при парковке, а также поддерживает “навигацию на высоких скоростях”.