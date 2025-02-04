Автопилот китайского Nio спас жизнь владельцу авто: видео

Как сообщает CarNewsChina, он написал, что система, фактически “спасла ему жизнь”. Технология NOP – это альтернатива знаменитой FSD от Tesla, собственной разработки Nio. Во время работы система полагается на набор данных со специальных датчиков и камер наблюдения за дорожной обстановкой.

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На видео владелец Nio едет по трассе со скоростью 80 км/ч. Вдруг автомобиль впереди резко меняет полосу движения, пытаясь избежать пробок на трассе. Маневр частично успешный, однако полностью контакта избежать не удалось.

В этот момент автопилот Nio мгновенно принял решение занять левую полосу и успешно избежал автомобили вокруг благодаря технологии AES (Active Emergency Steering), которая применяет торможение и помогает в управлении, чтобы сохранить контроль над авто в случае возникновения опасной ситуации.

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Система вождения NOP была представлена в сентябре 2020 года в Пекине. В декабре 2022 года вышла обновленная версия NOP+, которая поддерживает данные с LiDar. В начале прошлого года Nio начала обновлять все свои транспортные средства расширенной версией программного обеспечения для помощи водителю.