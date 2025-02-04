Автопілот китайського Nio врятував життя власнику авто: відео

Як повідомляє CarNewsChina, він написав, що система фактично “врятувала йому життя”. Технологія NOP – це альтернатива славнозвісні FSD від Tesla, власної розробки Nio. Під час роботи система покладається на набір даних зі спеціальних датчиків та камер спостереження за дорожньою обстановкою.

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На відео власник Nio їде трасою зі швидкістю 80 км/год. Раптом автомобіль попереду різко змінює смугу руху, намагаючись уникнути заторів на трасі. Маневр частково успішний, однак повністю контакту уникнути не вдалось.

У цю мить автопілот Nio миттєво прийняв рішення зайняти лівішу смугу й успішно уникнув зіткнення завдяки технології AES (Active Emergency Steering), яка застосовує гальмування та допомагає в керуванні, аби зберегти контроль над авто в разі виникнення небезпечної ситуації.

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Система водіння NOP була представлена у вересні 2020 року в Пекіні. У грудні 2022 року вийшла оновлена версія NOP+, яка підтримує дані з LiDar. На початку минулого року Nio почала оновлювати всі свої транспортні засоби розширеною версією програмного забезпечення для допомоги водієві.