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Автопілот китайського Nio врятував життя власнику авто: відео

Мережею шириться відео, на яку показано як система Nio NOP (Navigate on Pilot) взяла на себе екстрене керування автомобілем, аби уникнути потенційної аварії. Автором ролика виявився власник автівки, який у цей момент перебував за кермом.
Власник Nio каже, що автопілот врятував йому життя, уникнувши аварії - Auto24

ФОТО: Nio|

Nio ET5

Данило Северенчук
logo6 лютого, 17:00
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Як повідомляє CarNewsChina, він написав, що система фактично “врятувала йому життя”. Технологія NOP – це альтернатива славнозвісні FSD від Tesla, власної розробки Nio. Під час роботи система покладається на набір даних зі спеціальних датчиків та камер спостереження за дорожньою обстановкою.

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На відео власник Nio їде трасою зі швидкістю 80 км/год. Раптом автомобіль попереду різко змінює смугу руху, намагаючись уникнути заторів на трасі. Маневр частково успішний, однак повністю контакту уникнути не вдалось.

У цю мить автопілот Nio миттєво прийняв рішення зайняти лівішу смугу й успішно уникнув зіткнення завдяки технології AES (Active Emergency Steering), яка застосовує гальмування та допомагає в керуванні, аби зберегти контроль над авто в разі виникнення небезпечної ситуації.

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Система водіння NOP була представлена у вересні 2020 року в Пекіні. У грудні 2022 року вийшла оновлена версія NOP+, яка підтримує дані з LiDar. На початку минулого року Nio почала оновлювати всі свої транспортні засоби розширеною версією програмного забезпечення для допомоги водієві.

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