Автопілот Tesla ледь не вбив власника Cybertruck

Деякі власники відстоюють FSD як передову, хоч і не зовсім досконалу технологію безпілотного керування. Інші, як-от постраждалий власник Cybertruck, вважають, що використання системи є неймовірно небезпечним й ледь не коштувало їм життя.

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Як повідомляє Carscoops, у своїй скарзі до NHTSA власник каже, що під час використання FSD його пікап почав раптово прискорюватись. Згодом автівка вийшла з-під контролю та врізалася в огорожу. Після удару водій зміг повернути контроль над Cybertruck й зупинити його в безпечному місці для зупинки.

Повідомляється, що внаслідок ДТП ні водій, ні пасажири в авто не постраждали, проте власник стверджує, що вантажівка має значні пошкодження. Власник також повідомив, що Tesla не реагує на його скаргу про некоректну роботу системи.

Варто зазначити, що будь-хто може подати подібний звіт до NHTSA. Хоча агентство вимагає справжній VIN-номер для звіту, постраждала особа може надати повністю вигадану інформацію, або будь-яким іншим чином змінити факти події.

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Звісно, немає жодних причин відразу вважати, що ця заява є хибною, але варто відзначити, що цей випадок є першим випадком навмисного прискорення Cybertruck. Цілком ймовірно, агенство почне розслідувати цей інцидент, оскільки детальне вивчення безпечності FSD від Tesla почалося наприкінці минулого року після першої смертельної аварії за участю системи.