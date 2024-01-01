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Автопілот Tesla ледь не вбив власника Cybertruck

Водій Cybertruck заявив, що втратив керування над пікапом, оскільки система напівавтономного водіння Full Self-Driving дала збій й спричинила ДТП на автостраді. Компанія Tesla ніяк не відреагувала на його звернення, тому він вніс скаргу до Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
Власник Tesla Cybertruck стверджує, що ледь не загинув через збій FSD - Auto24

ФОТО: Tesla |

Tesla Cybertruck

Данило Северенчук
logo5 лютого, 12:40
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Деякі власники відстоюють FSD як передову, хоч і не зовсім досконалу технологію безпілотного керування. Інші, як-от постраждалий власник Cybertruck, вважають, що використання системи є неймовірно небезпечним й ледь не коштувало їм життя.

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Як повідомляє Carscoops, у своїй скарзі до NHTSA власник каже, що під час використання FSD його пікап почав раптово прискорюватись. Згодом автівка вийшла з-під контролю та врізалася в огорожу. Після удару водій зміг повернути контроль над Cybertruck й зупинити його в безпечному місці для зупинки.

Повідомляється, що внаслідок ДТП ні водій, ні пасажири в авто не постраждали, проте власник стверджує, що вантажівка має значні пошкодження. Власник також повідомив, що Tesla не реагує на його скаргу про некоректну роботу системи.

Варто зазначити, що будь-хто може подати подібний звіт до NHTSA. Хоча агентство вимагає справжній VIN-номер для звіту, постраждала особа може надати повністю вигадану інформацію, або будь-яким іншим чином змінити факти події.

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Звісно, немає жодних причин відразу вважати, що ця заява є хибною, але варто відзначити, що цей випадок є першим випадком навмисного прискорення Cybertruck. Цілком ймовірно, агенство почне розслідувати цей інцидент, оскільки детальне вивчення безпечності FSD від Tesla почалося наприкінці минулого року після першої смертельної аварії за участю системи.

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