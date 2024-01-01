Митна війна США та КНР зачепила інтереси Маска в Китаї

Взаємне додаткове 10-відсоткове мито на імпорт обидві сторони додали вже до чинного податку, що відразу ж відобразиться на ціннику. Про чергову торгову ворожнечу пише агентство Reuters.

Додаткове 10-відсоткове мито на всі китайські товари, що імпортуються до США, набрало чинності у вівторок. В цей же день Катай відповів аналогічним розміром митного збору, але не на всі, а на окремі імпортовані американські товари.

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Найбільше у цьому протистоянні постраждає автопром. Мова йде не тільки про готові автомобілі, в т.ч. акумуляторні, але й про великі обсяги комплектуючих, які китайські компанії за помірними цінами виготовляють американським заводам.

Мито в розмірі 10%, оголошене Китаєм на електричні автомобілі, імпортовані зі Сполучених Штатів, може застосовуватися до Cybertruck Ілона Маска, компанії Tesla (TSLA.O), а це для американського власника досить чуттєвий удар.

Тим часом в Європі чекають аналогічних кроків та готують дзеркальні мита. Адже Трамп припустив у неділю, що Європейський Союз стане його наступною метою для мит.