Таможенная война США и КНР затронула интересы Маска в Китае

Взаимную дополнительную 10-процентную пошлину на импорт обе стороны добавили уже к действующему налогу, что сразу же отразится на ценнике. Об очередной торговой вражде пишет агентство Reuters.

Дополнительная 10-процентная пошлина на все китайские товары, импортируемые в США, вступила в силу во вторник. В этот же день Катай ответил аналогичным размером таможенного сбора, но не на все, а на отдельные импортируемые американские товары.

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Больше всего в этом противостоянии пострадает автопром. Речь идет не только о готовых автомобилях, в т.ч. аккумуляторных, но и о больших объемах комплектующих, которые китайские компании по умеренным ценам изготавливают американским заводам.

Пошлина в размере 10%, объявленная Китаем на электрические автомобили, импортируемые из Соединенных Штатов, может применяться к Cybertruck Илона Маска, компании Tesla (TSLA.O), а это для американского владельца довольно чувствительный удар.

Между тем в Европе ждут аналогичных шагов и готовят зеркальные пошлины. Ведь Трамп предположил в воскресенье, что Европейский Союз станет его следующей целью для пошлин.