Продавцы подержанных авто в январе снизили цены

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках объявлений о продаже автотранспорта было размещено почти 2,7 млн предложений подержанных легковых машин, посчитали в Институте исследований авторынка. В это количество входят только новые объявления, без учета дублей, которые могут встречаться на нескольких сайтах.

Самая высокая активность продавцов за прошлый год зафиксирована в мае 2024, когда было размещено 248,3 тыс. объявлений. Наименьшая активность зафиксирована в декабре прошлого года - 177,7 тыс. объявлений.

Кстати автопроизводители повышают цены на традиционные авто и снижают на электрические

Количество вновь созданных объявлений на главных сайтах автопродажи несколько возросло с 177,7 тыс. в декабре до 206,5 тыс. в январе (+16,2%). В сравнении год к году картина следующая: в январе 2024 г. интернет-площадки содержали 225,4 тыс. предложений, то есть сейчас предлагают на 8,4% меньше.

Изменения в ценовой структуре за год незначительные. Среди главных тенденций – продолжает уменьшаться количество бюджетных предложений, одновременно растет доля авто ценой более $20 тыс.

Отныне тарифы на полисы Автогражданки каждая страховая устанавливает самостоятельно. Например, Страховая компания ARX – в зависимости от стажа водителя и конкретного автомобиля. Рассчитать Автогражданку именно для вас можно здесь. Рекламная информация

Распределение предложений по ценовым группам. График ИДА

После рекордного и резкого скачка до отметки $6500 в ноябре прошлого года, в январе-2025 средняя цена объявлений продолжила уменьшаться, сейчас остановившись на отметке $6000.

Самую низкую среднюю цену, которая по итогам января составляет $2500 (-$200), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Самый массовый на рынке сегмент - бензиновые автомобили , занимает среднее положение между авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $6000, на $200 меньше, чем было месяцем ранее.

, занимает среднее положение между авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $6000, на $200 меньше, чем было месяцем ранее. За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7400, на $100 меньше, чем в декабре прошлого года.

с пробегом сейчас в среднем просят $7400, на $100 меньше, чем в декабре прошлого года. Сегмент авто с гибридными силовыми установками (суммарно все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV) – минус $700 относительно предыдущего периода, и в итоге $12 000.

(суммарно все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV) – минус $700 относительно предыдущего периода, и в итоге $12 000. О сегменте электромобилейдлительное снижение средней цены, которое мы наблюдали чуть ли не весь прошлый год, для этой группы сменилось в октябре на заметный рост. В декабре-2024 средняя цена в группе BEV остановилась на отметке $16 700, а январь-2025 закончился с итогом в минус 700 долларов США, финальным показателем для группы $16 000.

Средняя цена всех предложений на интернет-рынке. График ИДА

Вычисления сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Команда ИДА проанализировала почти 3 миллиона записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи автомобилей со всех (около 100) автосайтов Украины.