Автопроизводители повышают цены на традиционные авто из-за низких продаж электромобилей

Европейские автопроизводители повышают цены на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и планируют скидки на электромобили, поскольку они готовятся к более жестким локальным правилам ЕС по выбросам. Об этом пишет УкрАвтопром.

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С 1 января 2025г., во избежание больших штрафов, не менее 20% от общих продаж компании должны составлять электромобили. На сегодня этот показатель равен - 13%.

За последние два месяца VW, Stellantis и Renault Group уже подняли цены на модели с ДВС на несколько сотен евро, пытаясь, по мнению аналитиков, сделать электрические модели более привлекательными.