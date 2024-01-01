Потеснили ли электромобили традиционные автомобили: первые итоги электромобилизации в мире

В начале бума электромобильности потребителям рассказывали, что это новая эра автомобилестроения и она приближает нас к светлому будущему, поскольку:

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уменьшаются эксплуатационные расходы на содержание и эксплуатацию транспортных средств, потому что электричество стоит значительно дешевле традиционного топлива, а электрокар не имеет двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и трансмиссии, а это удешевляет его ремонт.

Прошло почти десятилетие после начала этого бума, поэтому пришло время подвести некоторые итоги. Он, они для апологетов электромобильности не совсем утешительны.

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Проигрыш в прокате

Первым показателем этого факта является отказ от закупок электромобилей такими известными прокатными компаниями, как Hertz и SIXT. Последний, например, уже исключает все Tesla из своего автопарка. Компания жалуется, среди прочего, что стоимость ремонта этих авто вдвое выше, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Прокатная компания Hertz Global Holdings, которая имела целью перевести 25% своего автопарка на электромобили до конца 2024 года, выставила на продажу около 20 000 электромобилей, включая Tesla. Она это сделала примерно через два года после соглашения с автопроизводителем о приобретении этих автомобилей в аренду. Причины: снижение спроса, а также более высокие расходы, связанные повреждениями электромобилей в ДТП.

Компания Hertz обнаружила, что эксплуатация Tesla в прокате менее выгодна, чем традиционных авто. Фото Hertz

Кроме того, рост продаж электромобилей в мире значительно замедлился, а в Европе, вообще, наблюдается стагнация поставок электромобилей (после исключительного роста в 2020 и 2021 годах).

В то время как общий рынок новых легковых автомобилей вырос на 5,2% в первом полугодии 2024-го, продажи электромобилей выросли лишь на 1%. Это произошло после того, как многие европейские страны уменьшили или отменили субсидии на покупку сначала для PHEV ("гибридный электромобиль, подключаемый"), а затем для BEV (“полностью электрический автомобиль”).

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Стоимость эксплутации – под вопросом

Не в пользу “электричек” свидетельствуют и показатели эксплуатационных расходов, которые по целому ряду характеристик превышают расходы на содержание и эксплуатацию автомобилей с ДВС.

Несмотря на отсутствие у электромобилей целого ряда узлов и агрегатов, которые устанавливаются на обычных автомобилях, затраты на их ремонт электромобилей, согласно данным таких немецких организаций, в среднем на треть выше (данные TÜV, Генеральной ассоциации страховщиков (GDV) и страховой компании Allianz). Например, рычаг подвески для Tesla Model S стоит втрое дороже, чем рычаг для BMW 535 Diesel.

Согласно этим исследованиям, большое разнообразие моделей электромобилей приводит к мелкосерийному изготовлению запасных частей, потому что, в отличие от запасных частей для автомобилей с ДВС, электромобили еще не выиграли от экономичного массового производства. Иногда это может приводить к разнице в цене на несколько сотен евро.

Для ремонта электромобилей нужны механики с более высокой квалификацией, чем для ДВС. Их услуги более дорогие. Фото gpointstudio на Freepik

В определенной степени подорожание аналогичных составляющих (для электричек и обычных автомобилей) объясняется еще и тем, что аккумуляторные автомобили обычно тяжелее. Например, бензиновый Mercedes B-Class на добрые полтонны легче своего электрического собрата EQE. Однако чем больше вес, тем конкретный узел или деталь должны быть крепче – законы науки "сопротивление материалов" никто не отменял.

Кроме того, увеличенный вес электромобиля способствует большему износу шин, амортизаторов и шасси. Например, расходы, понесенные в течение жизненного цикла электромобиля по шинам, примерно вдвое выше расходов на покупку шин для обычного автомобиля.

Послеаварийный ремонт электрокаров также дороже ремонта обычных авто. Немецкая экспертная организация DEKRA сравнила убытки, нанесенные электрическим транспортным средствам и транспортным средствам внутреннего сгорания в возрасте до трех лет, оценив около 200 тысяч собственных отчетов о повреждениях. В результате средние затраты на ремонт электромобилей оказались на 10 процентов выше, чем для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Стоимость ремонта может еще больше возрасти, если при аварии пострадали высоковольтные компоненты электромобиля. “Если нужно заменить бампер, тип привода не играет решающей роли. Но если, например, аккумуляторная батарея электромобиля повреждена, это, конечно, серьезно увеличивает расходы на ремонт”, – говорит Бернд Грюнингер, руководитель отдела оценки DEKRA Automobil GmbH.

Согласно мнению специалистов DEKRA, на повышение стоимости ремонта электромобилей также влияют и другие факторы. С одной стороны, есть компании, которые взимают более высокую почасовую оплату за электромобили – например, потому, что их работники требуют дополнительной квалификации. С другой стороны, в некоторых случаях для транспортных средств с электрическим приводом необходимы дополнительные работы, такие как обесточивание автомобиля.

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Эксплуатация электромобиля вызывает также и определенные трудности, например, связанные с особенностями их буксировки. Если произошла авария или разрядился аккумулятор, буксировка электромобиля может стать проблемой. Поскольку по крайней мере одна ось электрических и гибридных автомобилей всегда генерирует энергию через двигатель, электрический ток течет с высоким индукционным напряжением, даже когда бортовая система неактивна. Поэтому буксировка электромобиля с помощью троса и другого автомобиля опасна и нежелательна с точки зрения его последствий, а потому единственным правильным решением может быть только транспортировка электромобиля на эвакуаторе с платформой.

При этом электромобиль должен быть закреплен на платформе ремнями из непроводящих материалов. Это предотвращает потенциальную электрическую проводимость, которая может повредить оператору эвакуатора или повредить электронные системы автомобиля. Все металлические части оборудования для транспортировки, которые могут контактировать с электромобилем, должны быть надлежащим образом изолированы. Эта мера предосторожности поможет избежать царапин и потенциальной опасности поражения электрическим током. Таким образом, правильную и безопасную транспортировку электромобиля могут обеспечить только службы эвакуации, сотрудники которых прошли соответствующее обучение и сертификацию.

“Электрички” быстро дешевеют

Отдельным вопросом, который следует учитывать при покупке любого автомобиля является, так называемая, общая стоимость владения (английская аббревиатура TCS). Австрийский автомобильный, мотоциклетный и туристический клуб ÖAMTC сделал сравнение стоимости владения электромобилями со стоимостями владения обычными автомобилями (с бензиновым и дизельным двигателями). Для сравнения были взяты однотипные по классу автомобили марок Volkswagen и Peugeot. Результаты сравнения приведены в Таблице ниже.



Таблица расходов – сравнения трех VW и трех Peugeot. Источник: ÖAMTC

Расчет общей стоимости владения (TCS) показывает, что владение электромобилем не дешевле, чем владение обычным автомобилем: у автомобилей Volkswagen самым дешевым во владении оказался автомобиль с дизельным двигателем, а у автомобилей Peugeot – с бензиновым двигателем. Причем, если стоимость владения электромобиля увеличить на 5000 евро государственной субсидии, которую получает его владелец при покупке BEV, то разница TCS еще больше изменится и явно будет не в пользу электричек. Еще больше показатели TCS для электромобилей ухудшатся, если к стоимости владения добавить потерю стоимости самого транспортного средства.

Эксперты Autovista Group провели анализ рынка семи крупнейших автомобильных рынков Европы: Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Испании, Италии и Великобритании. 4 июля 2024 года в своей аналитической статье autovista24 писала следующее: “В июне остаточная стоимость (RV) еще больше упала на основных европейских рынках подержанных автомобилей, поскольку электромобили с аккумулятором (BEV) показали особенно низкие показатели”.

Средняя стоимость трехлетнего электромобиля с пробегом 60 000 км в Италии составила лишь 34,3%. Это на 18% отставало от общего среднего показателя по рынку в 52,3%. В Британии полностью электрические модели сохранили лишь 37,3% от начальной прейскурантной цены, что также значительно уступает среднерыночному показателю в 51,5%. Для других стран средняя остаточная стоимость BEV составила: Германия – 39,3%, Франция - 41,1%, Швейцария - 43,2%, Австрия - 44,2%, Испания - 49,5%.

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Не в пользу электромобилей свидетельствует и такой показатель, как средний срок экспозиции, то есть срока, за который подержанный автомобиль находит своего нового владельца. Так в Австрии, в июне 2024 года среднее количество дней, необходимых для продажи подержанного автомобиля, составила 66,8 дней в июне. Быстрее всего продавались дизельные модели – за 57,4 дня. Далее следуют полные гибридные транспортные средства (HEV) – за 69,1 дня и бензиновые автомобили – 70,9 дня. Автомобили BEV и гибриды, подключаемые к сети (PHEV), продавались медленнее, за 81,2 и 84,4 дня соответственно.

Данные опроса Deutsche Automobil Treuhand (DAT) четко свидетельствуют о том, что большинство владельцев электромобилей понимают это и обеспокоены тем, что потеряют много на ценовом падении при продаже своего подержанного транспортного средства.

Какие же авто победили в этом раунде?

Согласно исследованию Bloomberg New Energy Finance (BNEF), расчет общей стоимости владения (TCS) на основе нескольких электрических моделей показывает, что электромобили обычно работают лучше с точки зрения долгосрочных эксплуатационных расходов. Поэтому электромобили будут дешевле, чем соответствующие модели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, во всех классах транспортных средств не позднее 2027 года.

Однако, на наш взгляд, это утверждение также довольно оптимистичным, потому что основные европейские рынки показывают увеличение спроса на гибридные автомобили (HEV, FHEV и MHEV), поскольку именно они меньше других теряют в своей стоимости. На таблице ниже показана структура продаж новых автомобилей в ЕС по типам привода. Доля рынка гибридов выросла на 6,5 процентных пунктов до 32%. В июле он отставал от доли рынка бензина лишь на 1,4 процентных пунктов, по сравнению с разрывом в 10,4 пунктов 12 месяцев назад.



Рынок продаж новых автомобилей в ЕС по долям (по видам приводов) в июле 2024 года

С начала года регистрация гибридных автомобилей в ЕС выросла на 22,8% до 1,94 миллиона единиц. Это была единственная категория силовых агрегатов, кроме “других”, которая показала рост за первые семь месяцев года. Без учета гибридов с начала года регистрация новых автомобилей в ЕС упала бы на 2,4%.

С января по июль доля рынка гибридов составила 29,6%, по сравнению с 25,1%, зафиксированными за тот же период в 2023 году. Разрыв с бензином также сократился: с 11,8 пункта год назад до 5,5 пункта.

Таким образом, скорее всего, электромобили (как BEV так и PHEV) в ближайшие годы вряд ли смогут существенно потеснить автомобили с ДВС и гибриды, а потому можно констатировать, что борьбу за электромобильность вряд ли можно считать выигранной. Как минимум, пока что.