Продажи электромобилей в мире не упали, а продолжают расти: статистика

В последнее время продажи аккумуляторных электромобилей росли, хотя показали меньшие темпы относительно прошлых лет. И это понятно, поскольку любой развивающийся продукт или категория неизбежно будут демонстрировать более медленные процентные темпы роста по мере увеличения продаж.

В последние годы даже наблюдалось удвоение доли рынка электромобилей по сравнению с прошлым годом. Об этом со ссылкой на Bloomberg и мировые аналитические институты пишет electrek.co. Особенно аномальным был 2023 год. В прошлом году во всем мире каждый четвертый проданный новый легковой автомобиль был электрическими. В Норвегии эта доля составляла более 90%, а в Китае – почти 40%.

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В этом году Норвегия улучшила результаты, установив мировой рекорд: в августе продажи электромобилей заняли 94-процентную долю рынка. Норвежцы в последний месяц лета купили 10 480 новых электромобилей в августе, доведя общее количество до 68 435 с начала года.

А вот подобным Евросоюз похвастаться не в состоянии. Для сравнения, согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, в июле 2024 года регистрация электрических автомобилей (BEV) снизилась на 10,8% до 102 705 единиц, а их общая доля рынка упала до 12,1%, хотя год назад была 13,5%.

Инфографика выполнена по данным Международного энергетического агентства. Global EV Outlook 2024

Несмотря на рост в Бельгии (+44,2%), Нидерландах (+8,9%) и Франции (+1%), падение Германии (-36,8%) не удалось компенсировать. Всего с января по июль было зарегистрировано 815 399 новых аккумуляторных электромобилей, что составляет упомянутые выше 12,5% рынка.

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Ожидается, что в этом году продажи электромобилей в США и во всем мире вырастут примерно на 20%. Это меньше, чем стремительный рост США на 46% в 2023 году. В Америке продажи по итогам года вероятно поднимутся для большинства автопроизводителей, хотя позитив в объемах Tesla остается под большим вопросом.

Практически, это для США самый большой источник неопределенности: Tesla отвечает за половину рынка электромобилей в стране. 95% продаж Tesla полагаются только на две модели – седан Model 3 и SUV Model Y. В прошлом году производитель неоднократно снижал цены, чтобы сохранить рост перед спадом в первом квартале.

Продажи электромобилей для большинства автопроизводителей в США должны в 2024 году вырасти. Источник: Cox Automotive, Bloomberg Green

Календарь выпуска новых автомобилей Tesla по сути пустой, если не считать амбициозный суперкар Roadster и туманный намек Илона Маска о "новых автомобилях, включая более доступные модели", которые появятся в следующем году".

В целом на мировом рынке темпы роста продаж электромобилей в краткосрочной перспективе сдерживаются Tesla, которая до сих пор была мировым лидером в продажах аккумуляторных машин. Сейчас же в течение последних кварталов у Tesla фактически наблюдалось сокращение продаж по сравнению с прошлым годом.

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Перспективы там туманны: покупателей привлекали другие бренды, большинство из которых показывали значительный рост продаж электромобилей.

Инфографика выполнена по данным Международного энергетического агентства. Global EV Outlook 2024

Сторонники классики с ДВС сильно противодействуют внедрению электромобилей. В СМИ заголовки продолжают появляться, нарративы утверждают, что продажи электромобилей упали. Конечно, высокие темпы роста продаж электромобилей были бы лучше текущего статус-кво и необходимы для достижения климатических целей.

Эксперты уверяют, что окружающая среда не может ждать, а люди не могут провести следующие 10-20 лет, вдыхая яд, вытекающий из выхлопной трубы каждого автомобиля ДВС, который продается сегодня. Этому нужно положить конец. Чем быстрее мы будем действовать, тем легче будет потом.