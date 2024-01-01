94% авторынка Норвегии заняли электромобили

Около 94% из 11 114 автомобилей, проданных в августе, были электрическими, сообщает Норвежская дорожная федерация OFV. Этот бум был вызван щедрыми налоговыми льготами, а также такими льготами, как использование автобусных полос и льготы на парковку.

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"Если эта тенденция сохранится, мы вскоре достигнем цели иметь на 100% нулевой уровень выбросов в 2025 году", - сказал директор OFV Ойвинд Солберг Торсен. По его словам, наблюдался небольшой рост общего количества проданных автомобилей по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о "небольшом улучшении экономики".

Как сообщает Bloomberg, в августе было продано более 2 000 Tesla Model Y, доля которых составляет 19%. Дизельные и бензиновые автомобили составляли лишь 2% продаж.

Год назад на электромобили пришлось 87% продаж новых легковых автомобилей в Норвегии.