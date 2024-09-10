Продажі електромобілів у світі не впали, а продовжують зростати: статистика

Протягом останнього часу продажі акумуляторних електромобілів зростали, хоча показали менші темпи відносно минулих років. І це зрозуміло, оскільки будь-який продукт або категорія, що розвиваються, неминуче демонструватимуть повільніші процентні темпи зростання в міру збільшення продажу.

В останні роки навіть спостерігалося подвоєння частки ринку електромобілів порівняно з минулим роком. Про це з посиланням на Bloomberg та світові аналітичні інститути пише electrek.co. Особливо аномальним був 2023 рік. Торік у всьому світі кожен четвертий проданий новий легковий автомобіль був електричними. У Норвегії ця частка становила понад 90%, а в Китаї – майже 40%.

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Цьогоріч Норвегія покращила результати, встановивши світовий рекорд: у серпні продажі електромобілів зайняли 94-відсоткову частку ринку. Норвежці в останній місяць літа купили 10 480 нових електромобілів у серпні, довівши загальну кількість до 68 435 з початку року.

А ось подібним Євросоюз похвалитися не в змозі. Для порівняння, згідно з даними Європейської асоціації виробників автомобілів, у липні 2024 року реєстрація електричних автомобілів (BEV) знизилася на 10,8% до 102 705 одиниць, а їхня загальна частка ринку впала до 12,1%, хоча рік тому була 13,5%.

Інфографіку виконано за даними Міжнародного енергетичного агентства. Global EV Outlook 2024

Попри зростання в Бельгії (+44,2%), Нідерландах (+8,9%) і Франції (+1%), падіння Німеччини (-36,8%) не вдалося компенсувати. Загалом з січня по липень було зареєстровано 815 399 нових акумуляторних електромобілів, що становить згадані вище 12,5% ринку.

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Очікується, що цього року продажі електромобілів у США й у всьому світі зростуть приблизно на 20%. Це менше, ніж стрімке зростання США на 46% у 2023 році. У Америці продажі за підсумками року ймовірно піднімуться для більшості автовиробників, хоча позитив в обсягах Tesla лишається під великим питанням.

Практично, це для США найбільше джерело невизначеності: Tesla відповідає за половину ринку електромобілів у країні. 95% продажів Tesla покладаються лише на дві моделі – седан Model 3 і SUV Model Y. Минулого року виробник неодноразово знижував ціни, щоб зберегти зростання перед спадом у першому кварталі.

Продажі електромобілів для більшості автовиробників у США мають у 2024 році зрости. Джерело: Cox Automotive, Bloomberg Green

Календар випуску нових автомобілів Tesla по суті порожній, якщо не брати до уваги амбітний суперкар Roadster і туманний натяк Ілона Маска про "нові автомобілі, включаючи більш доступні моделі», які з’являться наступного року".

Загалом на світовому ринку темпи зростання продажів електромобілів у короткостроковій перспективі стримуються Tesla, яка до цього часу була світовим лідером у продажах акумуляторних машин. Нині ж протягом останніх кварталів у Tesla фактично спостерігалося скорочення продажів порівняно з минулим роком.

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Перспективи там туманні: покупців приваблювали інші бренди, більшість з яких показували значне зростання продажу електромобілів.

Інфографіку виконано за даними Міжнародного енергетичного агентства. Global EV Outlook 2024

Прихильники класики з ДВЗ сильно протидіють впровадженню електромобілів. У ЗМІ заголовки продовжують з’являтися, наративи стверджують, що продажі електромобілів впали. Звісно, вищі темпи зростання продажів електромобілів були б кращими за поточний статус-кво та необхідні для досягнення кліматичних цілей.

Експерти запевняють, що навколишнє середовище не може чекати, а люди не можуть провести наступні 10-20 років, вдихаючи отруту, що витікає з вихлопної труби кожного автомобіля ДВЗ, який продається сьогодні. Цьому потрібно покласти край. Чим швидше ми будемо діяти, тим легше буде потім.