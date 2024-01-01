Насколько подешевели электромобили в Украине

Редко какой месяц обходится без упоминания слова “рекорд” в обзорах украинского авторынка, касающихся итогов торгов электромобилями. Каждый раз плюс да плюс, все больше машин на батарейной тяге появляется на дорогах. Из чего возникает закономерный вопрос: а почему эти рекорды участились только сейчас, почему не было столь активных торгов, скажем, 10 лет назад? Исследуют эксперты Института исследований авторынка.

Также интересно в какой стране продают более миллиона электромобилей за месяц

Одна из причин - "электричек" просто не было. До выхода на промышленные объемы производства Tesla этот вид транспорта считался не более, чем-то экзотическим, экспериментальным, предметом для выставок, но не более. И только после успеха Model S производители поняли, что имеют буквально последние минуты, чтобы сесть в этот поезд.

На практике первые модели от известных производителей начали появляться на рынке около 10 лет назад, и поэтому стоили дорого - потому что были новинками, а еще их фактически не было на площадках американских страховых аукционов.

Длинная дорога утомляет. Но на АЗК AMIC ENERGY всегда можно взбодриться вкусным кофе, чаем или какао. А для постоянных клиентов предусмотрен специальный подарок – каждая 7-я чашка горячего напитка с программой лояльности MyAmic – бесплатная. Чтобы воспользоваться предложением, загрузите приложение AmicPay в Google play и App Store Рекламная информация

Следующая причина - растаможка, из-за которой цены на недешевые электроавто были еще выше, чем за рубежом. Да, в Украине не всегда были льготы на импорт электромобилей. Появились они (а затем были несколько раз пролонгированы) в 2018 году, и действует до сих пор (вернулся лишь небольшой акциз - 1 евро за 1 Квт-ч емкости аккумулятора, но отменен сбор за первую регистрацию). Именно поэтому и стоит заглянуть в архив, и осмотреть цены на легковые электромобили с пробегом, в формате "от", то есть минимальные рыночные, за которые можно было купить ту или иную модель в 2018 году.

Стартовые цены на подержанные электромобили, в 2018 и 2024 годах, в Украине.

Поскольку Институт исследований авторынка благодаря своему партнеру Automoto.ua в реальном времени отслеживает цены на все модели на около 100 доступных ресурсах, на слайде будут приведены текущие цены (по состоянию на сентябрь 2024 года) на каждую модель. Тоже в формате "от", валюта - доллар США.

А когда есть два числа, можно без проблем вычислить, насколько за эти прошедшие 6 лет цена уменьшилась в процентах. Кстати, среднее значение для всех присутствующих здесь моделей - 65% со знаком минус. Важно, что это снижение цен сейчас практически остановилось - подробнее об этом можно узнать из нашего ежемесячного ценового среза.

В списке автомобилей нет популярных сейчас моделей, таких как Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt EV и бестселлеров "вторички" - Tesla Model 3 и Y. В 2018 некоторые из этих моделей уже появились в продаже, однако в ограниченном количестве, и только за рубежом, и приобрести их свободно, без очереди и предварительного заказа на практике было крайне сложно, или невозможно. Это сейчас можно выбирать среди европейских, или доступных аукционных американских, или новых китайских электромобилей, которых немало есть в наличии, или заказать их "под пригон". Тогда, в 2018, все было не так просто.

Кстати на рынок США "выбросят" десятки тысяч подержанных Tesla

И когда еще раз бросить взгляд на слайд - становится понятно, что даже если бы не все трудности с доступностью этих авто как товара, цены на них тогда были далеки от приемлемых, по крайней мере для подавляющего большинства украинских покупателей, ведь они были значительно выше на подобные по классу бензиновые или дизельные авто. Поэтому покупали их в основном хорошо обеспеченные энтузиасты, которые готовы рискнуть.

И вместо того, чтобы критиковать этих первопроходцев за расточительство, мол - вон, сколько бензина можно было бы купить на эту разницу в цене "до" и "после", лучше поблагодарим их за то, что они первыми согласились оплатить популяризацию электромобилей как таковых, чтобы впоследствии они становились все более привычными, массовыми, и в конце концов цены на них сравнялись на подобные легковушки с ДВС. Что, фактически, и имеем сейчас.