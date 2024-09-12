В какой стране продают более миллиона электромобилей за один месяц

В августе в Китае продали более миллиона электромобилей, что на 33% больше относительно последнего месяца лета прошлого года, сообщают greencarcongress.com и cnbctv18.com, ссылаясь на китайский госстат.

Зато авто с ДВС покупают меньше, ведь за переход от транспортного средства с обычным приводом ICE (двигатель внутреннего сгорания) на автомобиль NEVS (новые энергетические транспортные средства) владельцы автомобилей с ДВС получают государственную субсидию.

Читайте также Китайская Xpeng не успевает доставлять клиентам электроседан Mona M03: спрос превышает предложение

Класс NEVS включает полностью электрические и гибридные модели. Китайцы получают в конвертацию на понятную валюту 2800 долларов субсидий. Для тех, кто еще не готов перейти на EV или Plug- In Hybrid, предлагается отдельная субсидия в размере 2100 долларов США на замену транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, но с меньшим объемом двигателя.

Электромобили BYD продолжают набирать темпы продаж как в Китае, так и в мире. Фото: BYD

В августе данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) показали, что общие продажи всех типов двигателей упали на 1,1 процента до 1,92 миллиона. Продажи автомобилей NEVS составляют рекордные 53,5 процента к общему количеству проданных легковых автомобилей.

В этом году (январь 2024 – август 2024) продажи электромобилей в Китае выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рынок аккумуляторных электромобилей BEV вырос на 13%, а продажи PHEV – на 74% с начала года.

Читайте также Китайский электромобиль впервые стал лидером продаж в Украине

Мировой спрос на электромобили продолжает расти: в 2024 году было продано 9,8 миллиона аккумуляторных автомобилей, что на 20 процентов больше, чем с начала года до августа прошлого года. В США и Канаде продажи электромобилей выросли на 9%.