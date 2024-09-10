Китайская Xpeng не успевает доставлять клиентам электроседан Mona M03: спрос превышает предложение

Как сообщает CnEVPost, производитель электромобилей получил 2000 единиц в день после 30 000 заблокированных заказов на модель в течение 48 часов после ее запуска.

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Из-за этого Xpeng решила скорректировать график производства и просила поставщиков комплектующих увеличить мощность, чтобы сократить время доставки клиентами пока модель находится на пике популярности.

Руководство Xpeng также заявило, что компания будет выпускать новые модели или обновлять существующие в каждом из следующих кварталов, также добавив, что надежная и бесперебойная цепочка поставок является краеугольным камнем успеха бренда.

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Стоимость электрического седана Mona M03 начинается с $16 830 за модель начального уровня. Поставки двух самых дешевых вариантов Mona M03 клиентам уже начались, а самый дорогой вариант Max поступит к своим владельцам после празднования китайского Нового года в конце января 2025 года.