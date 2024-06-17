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Совместное предприятие GM-SAIC готовит конкурента для BYD и Tesla стоимостью менее 10 тысяч долларов

Совместный бренд GM и SAIC – Wuling, обнародовал первые тизерные изображения своего нового электрического внедорожника Starlight S. Ожидается, что модель будет иметь стартовые цену от 9 700 долларов в Китае и будет конкурентом BYD Song Plus.
Китайцы готовят электрический кроссовер стоимостью менее 10 тысяч долларов - Auto24

ФОТО: Wuling Silver Label|

Тизер электрического внедорожника Wuling Starlight S

Даниил Северенчук
logo18 июня, 17:50
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Wuling является совместным предприятием между китайской SAIC, имеющей 50,1% акций компании и General Motors (44% акций). Ранее Wuling представила электрический седан Starlight на автосалоне в Пекине в апреле, стоимость которого в Китае начинается с 13 800 долларов США.

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Как сообщает Electrek, модель имеет заявленный запас хода в 510 км и по состоянию на конец апреля было продано уже более 32 000 экземпляров. Теперь компания поделилась тизерным изображением первого собственного SUV под названием Starlight S.

С рассекреченных отчетов компании для Министерства промышленности и информационных технологий Китая известно, что новый компактный кроссовер будет иметь длину 4745 мм, ширину - 1890 мм и высоту - 1690 мм. Ожидается, что стоимость новинки будет начинаться с 9 700 долларов и она станет конкурентом BYD Song Plus и Tesla Model Y.

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Данных о запасе хода Starlight S пока нет, однако известно, что электромобиль будет иметь литий-железо-фосфатную батарею, а мощность электромотора составит 201 л.с. Когда состоится официальная презентация новинки также неизвестно.

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