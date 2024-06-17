Совместное предприятие GM-SAIC готовит конкурента для BYD и Tesla стоимостью менее 10 тысяч долларов

Wuling является совместным предприятием между китайской SAIC, имеющей 50,1% акций компании и General Motors (44% акций). Ранее Wuling представила электрический седан Starlight на автосалоне в Пекине в апреле, стоимость которого в Китае начинается с 13 800 долларов США.

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Как сообщает Electrek, модель имеет заявленный запас хода в 510 км и по состоянию на конец апреля было продано уже более 32 000 экземпляров. Теперь компания поделилась тизерным изображением первого собственного SUV под названием Starlight S.

С рассекреченных отчетов компании для Министерства промышленности и информационных технологий Китая известно, что новый компактный кроссовер будет иметь длину 4745 мм, ширину - 1890 мм и высоту - 1690 мм. Ожидается, что стоимость новинки будет начинаться с 9 700 долларов и она станет конкурентом BYD Song Plus и Tesla Model Y.

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Данных о запасе хода Starlight S пока нет, однако известно, что электромобиль будет иметь литий-железо-фосфатную батарею, а мощность электромотора составит 201 л.с. Когда состоится официальная презентация новинки также неизвестно.