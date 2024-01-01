Китайцы вскоре представят конкурента Audi и Tesla в Европе

Бренд Seres является представителем линейки роскошных автомобилей, поэтому будет конкурировать с Audi, Mercedes-Benz и Tesla. Как сообщает Autocar, позже компания представит в Европе три модели - кроссоверы 5, 7 и 9.

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Модель начального уровня – Seres 5, будет позиционироваться на рынке как конкурент Tesla Model Y и Volkswagen ID.4 и будет иметь LFP-батарею емкостью 76 кВт-ч с запасом хода в 480 км в версии с моноприводом и 450 км на полном приводе.

Seres 5

Базовая версия будет иметь один электромотор на задней оси, мощностью в 262 л.с., тогда как полноприводная получит еще один мотор на переднюю ось и будет иметь мощность в 489 л.с. Время разгона составит 7,1 и 4,5 секунды соответственно.

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Кроме этого, Seres 5 также предлагается в версии с удлинителем запаса хода, где используется двигатель объемом 1,5 литра и никель-кобальтовая батарея на 40 кВт-ч. Запас хода на электричестве на одном заряде составляет 183 км, а расход топлива – около 6 литров.

Seres 7

В то же время более крупный Seres 7 уже является конкурентом Land Rover Discovery. Он предлагается исключительно в версии EREV и в одномоторной версии будет иметь идентичный силовой агрегат, что и Seres 5. Однако, в версии с полным приводом модель будет иметь мощность 433 л.с. Запас хода на электричестве составит около 140 км.

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Технические характеристики флагманской модели Seres 9 еще не объявлены. Известно лишь, что кроссовер будет крупнейшим в линейке, будет иметь версии BEV и EREV и прибудет в Европу после 5 и 7 моделей. Компания Seres стремится получить выгоду благодаря использованию передовых технологий и оперативному обновлению аппаратного обеспечения автомобиля.