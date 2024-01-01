Китайці незабаром представлять конкурента Audi й Tesla в Європі

Бренд Seres є представником лінійки розкішних автомобілів, тому конкуруватиме з Audi, Mercedes-Benz та Tesla. Як повідомляє Autocar, пізніше компанія презентує в Європі три моделі - кросовери 5, 7 та 9.

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Модель початкового рівня – Seres 5, позиціонуватиметься на ринку як конкурент Tesla Model Y й Volkswagen ID.4 й матиме LFP-батарею ємністю 76 кВт-год з запасом ходу в 480 км у версії з моноприводом та 450 км на повному приводі.

Seres 5

Базова версія матиме один електромотор на задній осі, потужністю в 262 к.с., тоді як повнопривідна отримає ще один мотор на передню вісь й матиме потужність в 489 к.с. Час розгону становитиме 7,1 та 4,5 секунди відповідно.

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Окрім цього, Seres 5 також пропонується у версії з подовжувачем запасу ходу, де використовується двигун об’ємом 1,5 літра й нікель-кобальтова батарея на 40 кВт-год. Запас ходу на електриці на одному заряді становить 183 км, а витрата пального – близько 6 літрів.

Seres 7

Водночас більший Seres 7 вже є конкурентом Land Rover Discovery. Він пропонується виключно у версії EREV й в одномоторній версії матиме ідентичний силовий агрегат, що й Seres 5. Проте, у версії з повним приводом модель матиме потужність 433 к.с. Запас ходу на електриці становитиме близько 140 км.

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Технічні характеристики флагманської моделі Seres 9 ще не оголошені. Відомо лише, що кросовер буде найбільшим в лінійці, матиме версії BEV та EREV й прибуде в Європу після 5 та 7 моделей. Компанія Seres прагне отримати вигоду завдяки використанню передових технологій та оперативному оновленню апаратного забезпечення автомобіля.