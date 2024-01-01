Марокко експортує до ЄС більше автомобілів, ніж Китай

За даними Асоціації автомобілебудівної промисловості Китаю, за перші чотири місяці 2024 року експорт зріс на третину у річному вираженні – до 1,8 млн од. Враховано як автомобілі місцевих китайських автовиробників, так і міжнародних брендів.

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Водночас королівство Марокко сміливо можна назвати автомобільним центром Африки. У 2023 році в країні було виготовлено 535 825 авто, порівняно з 464 864 у 2022 році, і це число може зрости до 700 тис., пише Business Insider.

Країна навіть обігнала КНР, Індію та Японію за поставками автомобільної продукції до ЄС. Загальний експорт марокканського автопрому у 2023 р. досяг $13,9 млрд. Уряд Марокко сподівається, що до 2030 р. близько 60% експортованих автомобілів будуть електромобілями.

Цього тижня марокканські офіційні особи оголосили, що китайські виробники автомобільних акумуляторів Hailiang і Shinzoom побудують два акумуляторних заводи в країні. Раніше було повідомлено, що інший китайський виробник акумуляторів BTR New Material Group побудує в Марокко завод для виробництва ключових компонентів катодів. Також очікується, що CNGR Advanced Material відкриє катодний завод у Марокко.

З Китаю за перші чотири місяці поточного року експортовано понад 1,5 млн нових легкових авто, що на 35% більше, ніж торік. Комерційних авто експортовано 288 тис. од., що на 26,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Цікавим фактом є те, що темпи зростання експорту електромобілів та гібридів (NEV) виявилися меншими, за показник загального експорту транспортних засобів. З січня по квітень кількість NEV, відвантажених з КНР, склала 421 тис. од., що на 21% більше, ніж торік.